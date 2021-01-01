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Три рецепта удивительно вкусного сорбета

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Сорбет - популярное на Востоке блюдо. Оно похоже на мороженое, но готовится без молока и сливок. И приготовить его дома можно легко и просто.
Три рецепта удивительно вкусного сорбета
Три рецепта удивительно вкусного сорбета
freepik.com

Сорбет или щербет в качестве напитка появился в Турции, а в Европу его завезли в XVI веке.

Название сорбет придумали итальянцы, которым нравилось sorbetto - “смаковать” десерт.

Напиток подавали по особым праздникам. Через столетия сорбетом называли холодный напиток из воды, сахара и лимона. В XIX веке в сорбет научились добавлять алкоголь и пить его небольшими глотками.

Ягодный сорбет

Ингредиенты:

  • Ягоды (клубника, черника, смородина, малина) – 1 кг
  • Сахар – 100 г
  • Сахарная пудра для украшения

Способ приготовления:

  1. Ягоды промойте, очистите, взбейте с сахаром в блендере до однородной массы и протрите через сито, чтоб избавиться от зернышек.
  2. Разлейте полученную массу по бокалам или креманкам и поставьте в морозилку на 20 минут.
  3. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой, украсьте целыми ягодами.

Лимонный сорбет

Ингредиенты:

  • Лимонный сок – 1,5 стакана
  • Вода – 1,7 стакана
  • Сахар – 2 стакана
  • Лимонная цедра 2-х лимонов

Три рецепта удивительно вкусного сорбета
Три рецепта удивительно вкусного сорбета
freepik.com
Способ приготовления:

  1. В кастрюле смешиваем воду и сахар, доводим до кипения и варим до загустения на среднем огне, около 15 мин. Снимаем с огня и остужаем до комнатной температуры.
  2. Натираем на терке лимонную цедру. В стеклянную емкость выливаем охлажденный сахарный сироп, добавляем лимонный сок и 2 ст.л. лимонной цедры. Все тщательно перемешиваем. 
  3. Массу отправляем в морозильную камеру на 4 часа. Каждые полчаса достаем и перемешиваем щербет венчиком, чтобы не образовывались крупные кристаллы. Чтобы щербет застывал быстрее, можно переместить его в металлическую емкость. 
  4. Готовый щербет накладываем ложечкой в креманку и украшаем долькой лимона и листиком мяты. Такой низкокалорийный десерт точно не навредит вашей фигуре. Приятного аппетита! 

В время заморозки, сорбет надо несколько раз перемешать, чтобы в десерте не было крупных остатков льда.

Три рецепта удивительно вкусного сорбета
Три рецепта удивительно вкусного сорбета
freepik.com

Гранатовый сорбет на сиропе из лепестков роз

 Ингредиенты

  • Гранатовый сок - 200 мл
  • Лепестки роз - 500 г
  • Сахар - 500 г
  • Лимон - 1 шт.
  • Апельсин - 1 шт.
  • Гвоздика - 1/3 ч. л.
  • Корица - 1 палочка

Способ приготовления

  1. Настоящий гранатовый щербет готовят на розовом сиропе: промойте лепестки роз, залейте их водой в эмалированной кастрюле. Варите на слабом огне, пока лепестки не станут мягкими. Когда лепестки разварятся, процедите полученный сок, добавьте в него сахар. Слегка помешивая, доведите смесь до кипения.
  2. Уменьшите огонь, добавьте в сироп цедру лимона, апельсин вместе с мякотью и цедрой, гвоздику и корицу. Варите на медленном огне еще 15-20 минут.
  3. В охлажденный сироп влейте гранатовый сок и перемешайте. Поставьте охлаждаться в холодильник. 

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Теги: сорбет, восточные сладости, рецепты
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