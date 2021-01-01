Три рецепта удивительно вкусного сорбета
Сорбет - популярное на Востоке блюдо. Оно похоже на мороженое, но готовится без молока и сливок. И приготовить его дома можно легко и просто.
Сорбет или щербет в качестве напитка появился в Турции, а в Европу его завезли в XVI веке.
Название сорбет придумали итальянцы, которым нравилось sorbetto - “смаковать” десерт.
Напиток подавали по особым праздникам. Через столетия сорбетом называли холодный напиток из воды, сахара и лимона. В XIX веке в сорбет научились добавлять алкоголь и пить его небольшими глотками.
Ягодный сорбет
Ингредиенты:
- Ягоды (клубника, черника, смородина, малина) – 1 кг
- Сахар – 100 г
- Сахарная пудра для украшения
Способ приготовления:
- Ягоды промойте, очистите, взбейте с сахаром в блендере до однородной массы и протрите через сито, чтоб избавиться от зернышек.
- Разлейте полученную массу по бокалам или креманкам и поставьте в морозилку на 20 минут.
- Перед подачей посыпьте сахарной пудрой, украсьте целыми ягодами.
Лимонный сорбет
Ингредиенты:
- Лимонный сок – 1,5 стакана
- Вода – 1,7 стакана
- Сахар – 2 стакана
- Лимонная цедра 2-х лимонов
- В кастрюле смешиваем воду и сахар, доводим до кипения и варим до загустения на среднем огне, около 15 мин. Снимаем с огня и остужаем до комнатной температуры.
- Натираем на терке лимонную цедру. В стеклянную емкость выливаем охлажденный сахарный сироп, добавляем лимонный сок и 2 ст.л. лимонной цедры. Все тщательно перемешиваем.
- Массу отправляем в морозильную камеру на 4 часа. Каждые полчаса достаем и перемешиваем щербет венчиком, чтобы не образовывались крупные кристаллы. Чтобы щербет застывал быстрее, можно переместить его в металлическую емкость.
- Готовый щербет накладываем ложечкой в креманку и украшаем долькой лимона и листиком мяты. Такой низкокалорийный десерт точно не навредит вашей фигуре. Приятного аппетита!
В время заморозки, сорбет надо несколько раз перемешать, чтобы в десерте не было крупных остатков льда.
Гранатовый сорбет на сиропе из лепестков роз
Ингредиенты
- Гранатовый сок - 200 мл
- Лепестки роз - 500 г
- Сахар - 500 г
- Лимон - 1 шт.
- Апельсин - 1 шт.
- Гвоздика - 1/3 ч. л.
- Корица - 1 палочка
Способ приготовления
- Настоящий гранатовый щербет готовят на розовом сиропе: промойте лепестки роз, залейте их водой в эмалированной кастрюле. Варите на слабом огне, пока лепестки не станут мягкими. Когда лепестки разварятся, процедите полученный сок, добавьте в него сахар. Слегка помешивая, доведите смесь до кипения.
- Уменьшите огонь, добавьте в сироп цедру лимона, апельсин вместе с мякотью и цедрой, гвоздику и корицу. Варите на медленном огне еще 15-20 минут.
- В охлажденный сироп влейте гранатовый сок и перемешайте. Поставьте охлаждаться в холодильник.
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