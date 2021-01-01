Оладушки из цветов бузины
Чтобы приготовить оладьи по этому необычному рецепту - вам понадобятся соцветия бузины и кляр. Очень простой рецепт вкусного и полезного перекуса.
Ингредиенты
- Соцветия бузины - 20 шт
- Яйцо - 1 шт
- Молоко - 200 мл
- Лук - 1 шт
- Мука
- Отруби
- Соль - по вкусу
- Масло растительное - для жарки
Способ приготовления
- Вымойте соцветия бузины и обсушите бумажным полотенцем.
- Для приготовления кляра смешайте муку, отруби, добавьте специи, яйцо и соль.
- Смешайте с молоком.
- На мелкой терке натрите лук и добавьте его в тесто.
- Тесто должно быть средней консистенции, без комочков.
- Обмакните соцветия бузины в кляр и жарьте на сковороде на растительном масле с двух сторон.
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