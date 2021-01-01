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Оладушки из цветов бузины

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Чтобы приготовить оладьи по этому необычному рецепту - вам понадобятся соцветия бузины и кляр. Очень простой рецепт вкусного и полезного перекуса.
Оладушки из цветов бузины
Оладушки из цветов бузины
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Ингредиенты

  • Соцветия бузины - 20 шт
  • Яйцо - 1 шт
  • Молоко - 200 мл
  • Лук - 1 шт
  • Мука
  • Отруби
  • Соль - по вкусу
  • Масло растительное - для жарки

Способ приготовления

  1. Вымойте соцветия бузины и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Для приготовления кляра смешайте муку, отруби, добавьте специи, яйцо и соль.
  3. Смешайте с молоком.
  4. На мелкой терке натрите лук и добавьте его в тесто.
  5. Тесто должно быть средней консистенции, без комочков.
  6. Обмакните соцветия бузины в кляр и жарьте на сковороде на растительном масле с двух сторон.

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Теги: бузина, оладьи, рецепт, кляр
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Источник: ivona

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