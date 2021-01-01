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Запеченная цветная капуста в сметанно-чесночном соусе

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Как вкусно приготовить цветную капусту
Как вкусно приготовить цветную капусту
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Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 1 шт.
  • Сметана (10%) – 20 гр.
  • Яйцо куриное – 3 шт.
  • Сыр Моцарелла – 150 гр.
  • Чеснок – 2 зубка
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Цветную капусту разбираем на соцветия и привариваем до полуготовности в подсоленной воде, что займет по времени 5-7 минут. Затем большие соцветия разрезаем вдоль на 2 части.     
  2. В емкости взбиваем яйца с солью и перцем.  
  3. Добавляем к ним низкокалорийную сметану.  
  4. Все тщательно перемешиваем. Натираем на крупной терке сыр.  
  5. Можно добавить зелень укропа и чеснок.  
  6. Перемешиваем все однородной массы.  
  7. Данной заливкой поливаем выложенные в форму соцветия капусты.  
  8. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при температуре 180 градусов 5-7 минут.  

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