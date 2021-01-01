Запеченная цветная капуста в сметанно-чесночном соусе

Ингредиенты:

Цветная капуста – 1 шт.

Сметана (10%) – 20 гр.

Яйцо куриное – 3 шт.

Сыр Моцарелла – 150 гр.

Чеснок – 2 зубка

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Цветную капусту разбираем на соцветия и привариваем до полуготовности в подсоленной воде, что займет по времени 5-7 минут. Затем большие соцветия разрезаем вдоль на 2 части. В емкости взбиваем яйца с солью и перцем. Добавляем к ним низкокалорийную сметану. Все тщательно перемешиваем. Натираем на крупной терке сыр. Можно добавить зелень укропа и чеснок. Перемешиваем все однородной массы. Данной заливкой поливаем выложенные в форму соцветия капусты. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при температуре 180 градусов 5-7 минут.

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