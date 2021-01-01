Запеченная цветная капуста в сметанно-чесночном соусе
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 1 шт.
- Сметана (10%) – 20 гр.
- Яйцо куриное – 3 шт.
- Сыр Моцарелла – 150 гр.
- Чеснок – 2 зубка
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Цветную капусту разбираем на соцветия и привариваем до полуготовности в подсоленной воде, что займет по времени 5-7 минут. Затем большие соцветия разрезаем вдоль на 2 части.
- В емкости взбиваем яйца с солью и перцем.
- Добавляем к ним низкокалорийную сметану.
- Все тщательно перемешиваем. Натираем на крупной терке сыр.
- Можно добавить зелень укропа и чеснок.
- Перемешиваем все однородной массы.
- Данной заливкой поливаем выложенные в форму соцветия капусты.
- Ставим в разогретую духовку и выпекаем при температуре 180 градусов 5-7 минут.
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