Топ-5 блюд из карпа

Захотели рыбу, но не знаете, что лучше приготовить? Собрали для вас 5 рецептов блюд из карпа!

3 правила выбора хорошего карпа

брюхо свежего карпа не должно быть вздутым

жабры должны иметь красноватый окрас

свежий карп обладает приятным запахом, хотя может немного отдавать речкой

Карп запеченный под сыром

Карп под сыром depositphotos.com

Карп - 2, 4 кг.

Сыр - 600 г.

Лимон - 3 шт.

Сливочное масло - 3 ст.л.

Растительное масло - 3 ст.л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу.

Способ приготовления

1. Рыбу порезать на куски, посолить, поперчить, полить соком лимона. Выложить на смазанный растительным маслом противень.

2. Сверху положить маленькие кусочки сливочного масла.

3. Поставить рыбу в духовку и запекать 30 минут. Сыр натереть на крупной терке и посыпать им карпа за несколько минут до готовности. Как только сыр подрумянится - можно подать к столу.

Карп запеченный с пряностями

Карп с картофелем depositphotos.com

Карп – 1 шт. (2 кг).

Лук – 4 шт.

Яйцо – 1 шт.

Майонез – 1 ст. л.

Масло – 1 ст. л.

Соль, пряности – по вкусу.

Укроп, петрушка – по вкусу.

Способ приготовления

1. Очистить тушку от чешуи, затем обязательно нужно удалить жабры, промыть, острым ножом сделать продольные надрезы. Можно вставить дольки лимона, пока рыба еще свежая, а не запеченная.

2. Лук нарезать тонкими колечками. На противень налить немного масла, размазать по всей поверхности. Выложить луковую подушку, смазать майонезом.

3. Отправить тушку на противень, посолить, натереть специями. Размазать майонез по стенкам брюшка, туда же вложить веточки зелени.

4. Сбрызнуть заготовку лимонным соком, отправить в духовку на 1 час 10 минут.

5. За 20 минут до того, как рыба приготовится, смазать ее взбитым приправленным яйцом. Через 10 минут повторить действия.

Карп с грибами depositphotos.com

Ингредиенты

Карп – 1,200 – 1,300 гр.

Шампиньоны – 700 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Сок лимона - 0,5 шт.

Вино белое сухое – 100 мл.

Масло сливочное – 100 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Петрушка – 0,5 пучка.

Тимьян лимонный (свежий) – несколько веточек.

Соль, перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления

1. Рыбу почистить, выпотрошить, промыть, обсушить. Посолить, поперчить, взбрызнуть лимонным соком снаружи и внутри, и оставить на 30 минут мариноваться.

В брюшко рыбы положить петрушку и убрать её в форму для запекания.

2. Репчатый лук нарезать тонкими полукольцами, шампиньоны – пластинками.

3. В большой сковороде нагреть растительное масло, обжарить репчатый лук до мягкости и прозрачности, добавить к луку грибы и жарить минут пять.

4. Влить к грибам белое вино и на сильном огне жарить до полного выпаривания жидкости.

В конце приготовления грибы посолить, поперчить, добавить листочки тимьяна.

5. Обжаренные грибы переложить в форму по краям рыбы. Карпа полить растопленным сливочным маслом и поставить запекаться в нагретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

6. В последние 5 минут приготовления включить в духовке верхний гриль и придать рыбе красивый золотистый цвет.

Карп с картофелем и оливками

Карп запеченный depositphotos.com

Карп (филе) - 300 г

Картофель - 800 г

Масло оливковое

Чеснок - 4 зубчика

Соль – по вкусу

Перец -по вкусу

Розмарин - 1/2 ч. л.

Помидоры черри - 500 г

Оливки - 200 г

Способ приготовления

1. Картофель хорошо вымойте, нарежьте дольками, уложите на противень, полейте растительным маслом.

2. Также добавьте нарезанный половинками чеснок, посолите, поперчите, посыпьте розмарином.

3. Поставьте в разогретую до 230 градусов духовку на 20 минут.

4. После чего положите посоленное, поперченное и натертое растительным маслом филе рыбы.

5. Сверху на картофель – помидоры черри и оливки. Поставьте в духовку еще на 20 минут.

Карп с гранатом и грецким орехом

Ингредиенты

Карп- 1 шт.

Лук- 2 шт.

Грецкие орехи- 0,5 ст.

Зёрна граната- 1 стакан.

Оливковое масло - 1,5 ст.л.

Соль, специи - по вкусу.

Способ приготовления

1. Карпа очищаем от внутренностей, удаляем жабры.

2. Натираем рыбку солью, специями и оставляем отдохнуть 30 минут.

3. Лук очищаем и вместе с орехами измельчаем в блендере.

4. Орехово-луковую смесь смешиваем с гранатом. Полученной смесью заполняем брюшко карпа.

5. Фольгу, в которой будет запекаться карп, обмазываем маслом и заворачиваем в неё карпа. Запекаем при 190 градусов минут 15-20. Затем фольгу приоткрываем и запекаем ещё 5-7 минут.

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