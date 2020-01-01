Блюдо ко Дню Независимости: Как приготовить томленый черниговский борщ

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Борщ – первое блюдо, особая разновидность супа, поэтому классический красный борщ можно назвать свекольным супом. Борщ готовят все народы восточной и центральной Европы, традиционным национальным блюдом он считается в Украине. Популярные варианты борща: литовский, польский, русский. Они отличаются наличием или отсутствием определенных ингредиентов. Как вариант - зеленый борщ или щавелевый суп. В летнее время холодный борщ является популярной альтернативой традиционному.
В Украине также выделяют региональные особенности борща. Различия между отдельными сортами может относиться тип используемого запаса (мясо, кости, или оба), вид мяса (говядины, свинины, птицы и т.д.), выбор овощей и метод резки и их приготовления. Выделяют борщ по-киевски, по-полтавски, по-черниговски, львовский борщ.
Предлагаем приготовить вкусный борщ по-черниговски с цукини, фасолью и яблоками. Но самое главное отличие борща по-черниговски от других видов - способ приготовления. Такой борщ не варят, а несколько часов томят в печи. Но, борщ по-черниговски вполне можно приготовить в домашних условиях, в духовке. По предложенному рецепту борщ получается невероятно ароматным, насыщенным вкусами большого количества разнообразных овощей и пряных специй. Черниговский борщ готовят на мясе с косточкой.
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Приготовление:
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