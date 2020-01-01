Блюдо ко Дню Независимости: Как приготовить томленый черниговский борщ

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Рецепт любимого украинцами блюда, которое нужно готовить, соблюдая технологию и пропорции.

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Борщ – первое блюдо, особая разновидность супа, поэтому классический красный борщ можно назвать свекольным супом. Борщ готовят все народы восточной и центральной Европы, традиционным национальным блюдом он считается в Украине. Популярные варианты борща: литовский, польский, русский. Они отличаются наличием или отсутствием определенных ингредиентов. Как вариант - зеленый борщ или щавелевый суп. В летнее время холодный борщ является популярной альтернативой традиционному.

В Украине также выделяют региональные особенности борща. Различия между отдельными сортами может относиться тип используемого запаса (мясо, кости, или оба), вид мяса (говядины, свинины, птицы и т.д.), выбор овощей и метод резки и их приготовления. Выделяют борщ по-киевски, по-полтавски, по-черниговски, львовский борщ.

Предлагаем приготовить вкусный борщ по-черниговски с цукини, фасолью и яблоками. Но самое главное отличие борща по-черниговски от других видов - способ приготовления. Такой борщ не варят, а несколько часов томят в печи. Но, борщ по-черниговски вполне можно приготовить в домашних условиях, в духовке. По предложенному рецепту борщ получается невероятно ароматным, насыщенным вкусами большого количества разнообразных овощей и пряных специй. Черниговский борщ готовят на мясе с косточкой.

Рецепт томленного борща Depositphotos

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Приготовление:

Нарезать картофель крупными дольками, капусту нашинковать. Порезать лук на мелкие кубики, кабачок, морковь и свеклу натереть на крупной терке. Нарезать помидоры крупно, а сало мелко, чеснок раздавить ножом. Разогреть в чугунке подсолнечное масло, добавить лук и обжарить его на сильном огне. Добавить морковь, перемешать, обжарить вместе. Добавить свеклу, все вместе перемешать, продолжать обжаривать на сильном огне. Добавить кабачок, обжаривать все вместе. Влить воду, перемешать, снизить температуру печи, добавить раздавленный чеснок, соль. Перемешать, тушить 5 минут. Растереть в ступке сало, черный перец и чеснок. Выложить в чугунок слоями мясо, картофель, капусту. Добавить фасоль, душистый перец, черный перец, лавровый лист. Натереть на терке кислое яблоко, положить в чугунок вместе с томатами, острым перцем, зеленью. Добавить заправку из чеснока и сала. Залить все водой, перемешать. Закрыть крышкой, томить в духовке всю ночь.

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