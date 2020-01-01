Необычные рецепты из арбуза от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского

Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский подсказал, что можно приготовить из арбуза.

29 августа на СТБ стартует 10 юбилейный сезон кулинарного проекта “МастерШеф”. Судья проекта Владимир Ярославский поделился необычными рецептами блюд из хита сезона - арбуза.

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По словам Владимира Ярославского, ему давно было интересно посмотреть на арбуз как на овощ. Мякоть сочная, не всегда приторно сладкая, но хрустящая и холодная - прям тянешься за ещё одной ложкой или ломтем.

Топ-3 блюда из арбуза от судьи “МастерШеф”

Салат из арбуза с голубым сыром

Салат из арбуза Пресс-служба

Арбуз

Лимонный сок

Кунжутное масло

Листочки эстрагона

Голубой сыр

Тыквенное масло

Лепестки миндаля

Жареные семечки тыквы

Голубика

В этом случае лучше подходит арбуз без косточки. Ложкой для мороженого, вынимаю из половинки арбуза кружочки и затем либо в вакуумном пакете, либо просто в судочке, мариную арбуз с лимонным соком, маслом жаренного кунжута и добавляю листочки свежего эстрагон, даю постоять, чтобы чуть промариновался.

Подаю с самым нежным голубым сыром - нужно не самый насыщенный по вкусу. Поливаю тыквенным маслом, посыпаю жаренными семечками тыквы, лепестками миндаля и выкладываю рядом голубику.

Салат с козьим сыром, миндалем и голубикой

салат из арбуза Пресс-служба

Арбуз

Лимонный сок

Оливковое масло

Козий сыр

Соленый крем-сыр (Филадельфия)

Лепестки миндаля

Жареные семечки тыквы

Голубика

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Второй вариант - можно использовать обычный арбуз. Нарезаем кубиками, удаляем семена и неровные кусочки. Сбрызгиваем оливковым маслом и лимонным соком, выкладываем на тарелку и посыпаем натертым козьим сыром (в моем случае я брал испанский). И ещё добавлял немного соленого крем-сыра салатного - по типу домашней Филадельфии. Опять же с добавлением тыквенных семечек, миндаля и голубики.

Легкий арбузный напиток

Арбуз

Лимонный сок

Сахар

Эстрагон

Из оставшихся кусочков я всегда удалял косточки и взбивал на барном блендере, с добавлением лимонного сока, чуть сахара и эстрагона. Так выходит очень вкусный летний напиток.

Приятного аппетита!

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