Квас на цикории: рецепт прохладительного напитка

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Рецепт полезного и освежающего напитка, который запросто можно приготовить дома.

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В жару можно побаловать себя прохладительным напитком собственного приготовления, например, квасом. Существует множество рецептов приготовления домашнего кваса, традиционно он готовился из хлеба, но мі предлагаем сделать квас из цикория. Это простой освежающий напиток, который можно приготовить за пару часов без закваски в домашних условиях. Вкус у такого кваса напоминает бочковой хлебный напиток, а вот пены у кваса нет. Еще одно существенное преимущество кваса на цикории - низкая стоимость. Квас на цикории обладает крепостью 0,5-1,5% об.

Для приготовления кваса подойдёт любой растворимый цикорий без ароматических и других добавок. А вот количество сахара можно менять по своему усмотрению в диапазоне от 350 до 600 гр. В квас обязательно добавляют лимонную кислоту, необходимую для стабилизации кислотности сусла, способствует она также брожению. В предложенном рецепте дрожжи используют сухие, но их можно заменить прессованными (требуется в 5 раз больше), но тогда стоит быть готовым к изменению вкуса. Сегодня в закваску добавляют лимонную кислоту, мяту. А вот если к квасу из цикория добавить немного сухарей из ржаного хлеба, то получится очень насыщенный по вкусу напиток с яркими пивными нотками.

Квас с цикорием - домашний рецепт Depositphotos

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Приготовление:

Закипятить воду, добавить сахар. Перемешать до полного растворения. Варить 4 минуты на среднем огне. Выключить газ, добавить цикорий. Тщательно перемешать. Охладить до комнатной температуры, ниже 35 °C, иначе дрожжи просто «сварятся» и квасное сусло не забродит. Развести дрожжи в небольшом количестве жидкости. Перемешать до полного растворения. Влить в кастрюлю с цикорием разведённые дрожжи, лимонную кислоту, еще раз все тщательно перемешать. Разлить квасное сусло по 3-х литровым баллонам, закрыть крышками. Поместить емкости на 7 часов в тёплое место. Убрать в холодильник на 10 часов.

Ранее мы писали, как приготовить салат из арбуза.

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