Вчера, 12:15 Комментариев:0

Ткемали - настоящая жемчужина среди соусов!.

Самый известный соус из слив - Ткемали. Не все знают, что он готовится из специального сорта слив - ткемали, а также чеснока, пряности омбало (мята болотная). В то же время можно приготовить более доступный вариант соуса - из алычи. Из алычи готовят как сладкие (десертные), так и не сладкие соусы. Кисло-сладкий соус из алычи с чесночно-пряным ароматом отлично подойдет к мясу или курице, рыбе, к пицце, как аджику к пасте или рису. Соус можно просто намазать сверху на свежий хлеб, тост. Как приготовить ткемали из желтой алычи, расскажет Ivona.

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Готовится такой соус из пюре алычи с добавлением красного молотого перца, чеснока, сахара и семян укропа. По вкусу в соус можно положить кинзу, петрушку или мяту. Готовый соус хранят в холодильнике в закрытой посуде. Сладкий соус из алычи готовится довольно быстро и не требует для своего загущения крахмала или других загустителей. Его подают к сырникам, творожной запеканке, оладьям, блинам. Можно законсервировать кисло-сладкий соус из алычи на зиму. Для этого соус варят, протирают через сито, добавляют сахар в сироп. После этого соус снова варят и раскладывают по банкам.

Кисло-сладкий ткемали из желтой алычи: пошаговый рецепт depositphotos.com

Приготовление:

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1. Выложить в глубокую кастрюлю перебранную и вымытую алычу.

2. Варить 3 минуты под крышкой.

3. Протереть массу через дуршлаг.

4. Уваривать пюре до густоты, приблизительно 35 минут на среднем огне. Периодически помешивать, чтобы не пригорело.

5. Добавить в пюре перец и сахар. Проварить 2 минуты.

6. Добавить пропущенный через пресс чеснок. Проварить 3 минуты.

7. Добавить измельченные в кофемолке семена укропа. Проварить 2 минуты.

Кисло-сладкий ткемали из желтой алычи: пошаговый рецепт depositphotos.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить моченые сливы на зиму.

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