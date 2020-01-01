13 мин назад Комментариев:0

Просто, быстро и без выпечки!.

Яйца - один из самых популярных продуктов в мире, особо ценят их кондитеры. Яйца необходимы для повышения эластичности теста, улучшения его структуры. Нередко для выпечки необходимы отдельно либо яичные белки, либо желтки. После того, как основное блюдо приготовлено, хозяйки задумываются над тем, что приготовить из неиспользованной части яйца. Неужели просто выбросить? Нет, и нет! Из них получается масса вкусных блюд и даже напитков, например, гоголь-моголь. Мы предлагаем приготовить из оставшихся желтков легкий десерт - крем Сабайон.

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Крем Сабайон - невероятно вкусный десерт, который придумал и в Италии еще в XVI веке. Одни называют его кремом, другие - соусом. Десерт готовится на основе яичных желтков, время его приготовления - не более 15 минут. Кроме желтков, важный ингредиент Сабайона - вино марсала или проссеко, но можно использовать десертное вино, коньяк хорошего качества. Сабайон также добавляют сахар, допускается усилить вкус с помощью ванили или корицы. Если вы забыли пропорции для этого крем-десерта, можно взять все в равном количестве.

Что приготовить из оставшихся желтков: Крем-десерт Сабайон pinterest.com

Десерт подают с ягодами, черносливом, бисквитным печеньем. Итальянцы считаю, что Сабайон можно использовать в качестве крема для Тирамису, тогда маскарпоне берут в два раза меньше. Как приготовить крем-десерт Сабайон расскажет Ivona.

Приготовление:

1. Выложить в металлическую емкость яичные желтки, немного взбить их венчиком.

2. Добавить сахар и ванилин. Перемешать все до однородного состояния, но не взбивать.

3. Влить вино, повторно перемешать массу.

4. Приготовить паровую баню, поместить туда кастрюлю с кремом.

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5. Прогревать яичную массу на протяжении 10 минут, интенсивно взбивая венчиком или миксером.

6. Крем загустеет и приобретет воздушную структуру, желтки заварятся, а алкоголь испарится.

7. Разлить крем по бокалам, стаканам или креманкам.

8. Дать остыть, постоянно помешивая, чтобы десерт не расслоился.

9. Отправить десерт в холодильник на несколько часов.

10. Подавать Сабайон с любыми ягодами, например, клубникой.

Что приготовить из оставшихся желтков: Крем-десерт Сабайон pinterest.com

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