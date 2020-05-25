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По бабушкиному рецепту: Суп с пельменями

Сегодня, 11:34Комментариев:2
Настоящая кулинарная "выручалочка".
Ингредиенты
  • вода 2,5 л
  • пельмени 250 г
  • картофель 4 шт.
  • картофель 4 шт.
  • морковь 1 шт.
  • лук репчатый 1 шт.
  • растительное масло 2 ст. л.
  • соль
  • перец
  • зелень
30 мин
По бабушкиному рецепту: Суп с пельменями
По бабушкиному рецепту: Суп с пельменями / pinterest.com

Специалисты по питанию утверждают, что суп необходимо есть каждый день. Это полезно, сытно и вкусно. Рецептов супов в кулинарии насчитывается немало, но чаще всего хозяйки привыкают к 5-6 наименованиям: борщ, рассольник, овощной суп, бульон, гречневый суп и т.д. Отличная альтернатива стандартному набору - бабушкин суп с пельменями. Свое название суп получил по ассоциации с детством, поскольку многие помнят как этим блюдом их кормили бабушки. Суп с пельменями станет настоящей “палочкой-выручалочкой” когда надо быстро и сытно накормить домашних либо угостить гостей. Как приготовить бабушкин суп с пельменями расскажет Ivona.

По бабушкиному рецепту: Суп с пельменями
По бабушкиному рецепту: Суп с пельменями
pinterest.com

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Чтобы приготовить бабушкин суп с пельменями, необходимы простые ингредиенты: пельмени и немного овощей. В каждой семье найдется несколько картофелин, луковица и морковь. Конечно, основной ингредиент должен быть хорошего качества, лучше использовать пельмени домашнего приготовления, допускается также использование “ленивых“ пельменей или “мясных роз“.
Такой суп готовится очень быстро - в общей сложности полчаса. Блюдо довольно дешевое, ведь если двумя десятками пельменей семью не накормишь, то таким супом - это вполне реально.

Приготовление:

1. Нарезать картофель небольшими кубиками, залить водой, поставить варить на среднем огне.

2. Нарезать крупно морковь и лук, обжарить на сковороде в растительном масле до мягкости.

3. Выложить овощную пассеровку к картофелю, приправить специями.

4. Дать закипеть, всыпать пельмени.

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5. Варить 8 минут на большом огне, пока пельмени не всплыли.

6. Убавить огонь до минимума, добавить мелко рубленую зелень.

7. Выключить огонь, оставить под закрытой крышкой на 5 минут. Разлить по тарелкам.

По бабушкиному рецепту: Суп с пельменями
По бабушкиному рецепту: Суп с пельменями
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить испанское рагу Косидо.

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Теги:пельмени,супы,супы рецепты,суп с пельменями,первые блюда,
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (2)
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barboss_bibo    25.05.2020, 15:48
Оценка:  0
barboss_bibo
картошка морковь лишнее, лук жаренный можно оставить
barboss_bibo    25.05.2020, 15:46
Оценка:  0
barboss_bibo
Есть рецепт в жирном курином бульоне с укропом, просто и вкусно.
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