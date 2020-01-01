Что приготовить на обед: ТОП-5 рецептов рагу
Рагу - блюдо из небольших кусочков вначале обжаренного, а затем тушеного мяса, рыбы, грибов или овощей. В итальянской кухне рагу - густой мясной соус для пасты. В любой кухне - это вкусное и сытное второе блюдо, которое приятно съесть в качестве гарнира или основного блюда. Соус и специи делают его сочным и ароматным, а фантазия повара - маленьким кулинарным чудом, которое приготовить предельно просто. Лучшими рецептами рагу и жаркого делится с вами Ivona.
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Рецепт сезонного рагу из мяса и овощей. Для блюда можно использовать свинину, телятину или индейку.
Жаркое из свинины и белой фасоли
Аппетитное, сытное жаркое из свинины и белой фасоли с томатным соусом. Вместо отварной фасоли подойдет консервированная.
Постное рагу с кукурузой и горошком
Рецепт вегетарианского рагу из болгарского перца, стручковой фасоли, кукурузы и горошка с томатным соусом.
Жаркое из курицы, картофеля и брокколи
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Готовим простое и вкусное рагу из куриного филе, картофеля, брокколи и болгарского перца в томатном соусе.
Неаполитанским рагу называют особый соус из трех видов мяса. Его обычно подают вместе с пастой, например, с фузилли, пенне, тальятелле или паппарделле.
Ранее мы рассказывали, какие соусы приготовить вместо майонеза.
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