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Что приготовить на обед: ТОП-5 рецептов рагу

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Оригинальные рецепты горячих блюд для всей семьи.
Что приготовить на обед: ТОП-5 рецептов рагу
Что приготовить на обед: ТОП-5 рецептов рагу
depositphotos.com

Рагу - блюдо из небольших кусочков вначале обжаренного, а затем тушеного мяса, рыбы, грибов или овощей. В итальянской кухне рагу - густой мясной соус для пасты. В любой кухне - это вкусное и сытное второе блюдо, которое приятно съесть в качестве гарнира или основного блюда. Соус и специи делают его сочным и ароматным, а фантазия повара - маленьким кулинарным чудом, которое приготовить предельно просто. Лучшими рецептами рагу и жаркого делится с вами Ivona.

Мясное рагу с овощами

Что приготовить на обед: Мясное рагу с овощами
Что приготовить на обед: Мясное рагу с овощами
depositphotos.com

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Рецепт сезонного рагу из мяса и овощей. Для блюда можно использовать свинину, телятину или индейку.

Жаркое из свинины и белой фасоли

Что приготовить на обед: Жаркое из свинины и фасоли
Что приготовить на обед: Жаркое из свинины и фасоли
pinterest.com

Аппетитное, сытное жаркое из свинины и белой фасоли с томатным соусом. Вместо отварной фасоли подойдет консервированная.

Постное рагу с кукурузой и горошком

Что приготовить на обед: Постное рагу с кукурузой и горошком
Что приготовить на обед: Постное рагу с кукурузой и горошком
pinterest.com

Рецепт вегетарианского рагу из болгарского перца, стручковой фасоли, кукурузы и горошка с томатным соусом.

Жаркое из курицы, картофеля и брокколи

Что приготовить на обед: Жаркое из курицы, картофеля и брокколи
Что приготовить на обед: Жаркое из курицы, картофеля и брокколи
pinterest.com

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Готовим простое и вкусное рагу из куриного филе, картофеля, брокколи и болгарского перца в томатном соусе.

Неаполитанское рагу

Что приготовить на обед: Неаполитанское рагу
Что приготовить на обед: Неаполитанское рагу
depositphotos.com

Неаполитанским рагу называют особый соус из трех видов мяса. Его обычно подают вместе с пастой, например, с фузилли, пенне, тальятелле или паппарделле.

Ранее мы рассказывали, какие соусы приготовить вместо майонеза.

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Теги: рагу, жаркое, что приготовить на обед, мясные блюда, рецепты
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Источник: Ivona bigmir)net

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