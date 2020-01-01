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Как приготовить котлеты из свиной печени с манкой

Вчера, 12:20Комментариев:0
Рецепт вкусного и сытного блюда из субпродуктов.
Ингредиенты
  • Свиная печень 500 г
  • Крупа манная 4 ст.л.
  • Лук репчатый 1 шт
  • Масло растительное 100 мл
  • Перец черный молотый, соль по щепотке
Как приготовить котлеты из свиной печени с манкой
Как приготовить котлеты из свиной печени с манкой / depositphotos

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Мясные субпродукты очень полезны, особенно много витаминов в печени. В пищу можно употреблять свиную, говяжью, куриную, гусиную печень. Самой нежной считается куриная печень, а вот самый дорогой субпродукт - утиная печень, из которой готовят знаменитую фуа-гру.

Самый простой вариант приготовления печени - обжаренная во фритюре с луком, либо тушеная в сметане. Очень вкусными получаются печеночные котлеты. Они получаются мягкими, хорошо сочетаются с любым гарниром. Чтобы приготовить котлеты, необходимо пропустить печень через мясорубку вместе с луком. Для склейки добавляют в фарш яйцо. 

Мы предлагаем приготовить вкусные котлеты из свиной печени с манкой. У готового блюда получается выраженный печеночный вкус и однородная структура. В качестве гарнира к печеночным котлетам подойдут овощные пюре, крупы, макаронные изделия. Печеночные котлеты - отличный вариант для тех, кто не любит печень в чистом виде.

Как приготовить котлеты из свиной печени с манкой
Как приготовить котлеты из свиной печени с манкой
depositphotos

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Приготовление:

  1. Нарезать печень  и лук небольшими кусочками.
  2. Пропустить все через мясорубку.
  3. Добавить в фарш яйцо и манку, перец и соль.
  4. Перемешать, оставить на 15 минут.
  5. Обжаривать на сковороде с двух сторон до готовности.

Ранее мы писали, как приготовить печеночный паштет. 

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Теги:субпродукты,блюда из субпродуктов,котлета,свиная печень,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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