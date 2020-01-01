Как приготовить котлеты из свиной печени с манкой

Читай также: Что приготовить из брокколи: рулет с мясом и грибами
Мясные субпродукты очень полезны, особенно много витаминов в печени. В пищу можно употреблять свиную, говяжью, куриную, гусиную печень. Самой нежной считается куриная печень, а вот самый дорогой субпродукт - утиная печень, из которой готовят знаменитую фуа-гру.
Самый простой вариант приготовления печени - обжаренная во фритюре с луком, либо тушеная в сметане. Очень вкусными получаются печеночные котлеты. Они получаются мягкими, хорошо сочетаются с любым гарниром. Чтобы приготовить котлеты, необходимо пропустить печень через мясорубку вместе с луком. Для склейки добавляют в фарш яйцо.
Мы предлагаем приготовить вкусные котлеты из свиной печени с манкой. У готового блюда получается выраженный печеночный вкус и однородная структура. В качестве гарнира к печеночным котлетам подойдут овощные пюре, крупы, макаронные изделия. Печеночные котлеты - отличный вариант для тех, кто не любит печень в чистом виде.
Читай также: Печеночный паштет с белыми грибами
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить печеночный паштет.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил