Домашнее печенье на смальце: пошаговый рецепт

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Многие из нас еще помнят, как приезжая в гости к бабушкам в село, угощались домашним печеньем на смальце. О том, что это вкусное песочное печенье, которое буквально проглатывается и запивается чаем, испекли на основе топленого сала, не догадывался никто. Никакого подозрительного запаха и привкуса у печенья нет, наоборот - оно ароматное и аппетитное, а главное - очень рассыпчатое. Единственный минус выпечки на смальце - высокая калорийность.
Выпечка на смальце сегодня не популярна, ведь даже в селах есть магазины, где можно купить маргарин, сливочное масло, да и сам смалец. К тому же, не все умеют, да и не желают заготавливать свиной жир. И зря! Приготовление блюд на смальце экономически выгодно, да и вкусовые качества у них - отменные. Главное - соблюдать технологию топления сала в смалец. Смалец получают путем вытапливания из свиного сала, нутряного и подкожного, а также жировых обрезков.
Предлагаем приготовить простое домашнее печенье на смальце. Процесс приготовления очень прост. Необходимо сделать замес рыхлого теста из классических ингредиентов, где масло заменяется растопленным свиным жиром. Важно использовать качественный домашний смалец, он хорошо размешивается с другими ингредиентами. Помните, такое тесто будет быстро таять, поэтому раскатывать и вырезать из него печеньки надо очень быстро. Большой объем теста лучше держать в холодильнике, и брать небольшими порциями. Готовое печенье можно полить сверху шоколадом.
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Приготовление:
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