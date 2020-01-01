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Печенье на смальце - вкусное и рассыпчатое, а также не имеет никакого специфического запаха.

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Многие из нас еще помнят, как приезжая в гости к бабушкам в село, угощались домашним печеньем на смальце. О том, что это вкусное песочное печенье, которое буквально проглатывается и запивается чаем, испекли на основе топленого сала, не догадывался никто. Никакого подозрительного запаха и привкуса у печенья нет, наоборот - оно ароматное и аппетитное, а главное - очень рассыпчатое. Единственный минус выпечки на смальце - высокая калорийность.

Выпечка на смальце сегодня не популярна, ведь даже в селах есть магазины, где можно купить маргарин, сливочное масло, да и сам смалец. К тому же, не все умеют, да и не желают заготавливать свиной жир. И зря! Приготовление блюд на смальце экономически выгодно, да и вкусовые качества у них - отменные. Главное - соблюдать технологию топления сала в смалец. Смалец получают путем вытапливания из свиного сала, нутряного и подкожного, а также жировых обрезков.

Предлагаем приготовить простое домашнее печенье на смальце. Процесс приготовления очень прост. Необходимо сделать замес рыхлого теста из классических ингредиентов, где масло заменяется растопленным свиным жиром. Важно использовать качественный домашний смалец, он хорошо размешивается с другими ингредиентами. Помните, такое тесто будет быстро таять, поэтому раскатывать и вырезать из него печеньки надо очень быстро. Большой объем теста лучше держать в холодильнике, и брать небольшими порциями. Готовое печенье можно полить сверху шоколадом.

Домашнее печенье на смальце: пошаговый рецепт Pinterest

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Приготовление:

Соединить яйцо, смалец комнатной температуры, сахар и соль, разрыхлитель, ванилин. Растереть массу вилкой, чтобы она была однородной. Просеять в тесто муку, быстро размешать. Вымешивать тесто руками, должно получится мягкое тесто. Убрать тесто в холодильник на час. Раскатать тесто в пласт толщиной 5 мм, вырезать печенье специальными формочками или небольшим по диаметру стаканом. Выложить печенье на противень, выпекать по 7 минут с каждой стороны при температуре 190 С. Остудить, присыпать сахарной пудрой.

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