Это выпечка из дрожжевого теста кольцеообразной формы, французский вариант ромовой бабы.

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Первая неделя после Пасхи называется пасхальной, поэтому советуем порадовать домашних праздничной выпечкой. Предлагаем испечь Саварен - кольцеообразный пирог, напоминающий по вкусу ромовую бабу, только без изюма. Саварен впервые приготовили в XIX веке французские кондитеры - братья Жульен. Свой кулинарный шедевр они назвали в честь писателя, ресторанного критика Жана Саварена. С самого момента своего появления, выпечка считалась лучшей в мире. Саварен относится к рождественской выпечке, но даже если на дворе весна, десерт будет как никогда актуален.

Пирог готовится на дрожжевом тесте, его пропитывают красным вином с пряностями, покрывают абрикосовым сиропом, можно начинить свежими фруктами.

Мы предлагаем приготовить Саварен с заварным кремом. Десерт получается очень ароматным, влажным и воздушным. Саварен не готовится быстро, ведь тесто должно подойти и расстояться. Мы не будем делать алкогольную пропитку, а используем ароматические эссенции. В качестве пропитки используем сахарный сироп на основе ромовой эссенции, а в крем добавим эссенцию крем-брюле. Украсить пирог можно мелко рубленным миндалем.

Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт pinterest.com

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Ингредиенты:

Для теста:

Мука - 350 г.;

Дрожжи сухие - 8 гр.;

Молоко - 125 мл.;

Сливочное масло - 150 гр.;

Сахар - 40 г;

Яйца - 4 шт.;

Соль - 1/2 ч.л.;

Ванильная эссенция - 5 капель.

Для заварного крема:

Молоко - 2 ст.;

Сахар - 1 ст.;

Желтки - 2 шт.;

Мука - 2 ст.л.;

Сливочное масло - 100 г;

Эссенция крем-брюле - 5 капель.

Для пропитки:

Вода - 400 мл.;

Сахар - 150 г.;

Ромовая эссенция - 4 капли.

Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт pinterest

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Приготовление:

Просеять муку, сделать лунку, высыпать дрожжи, влить теплое молоко, 1 ч.л. сахара. Перемешать , оставить на 15 минут. Взбить яйца с сахаром в пену, добавить растопленное сливочное масло, соль и ванильную эссенцию. Тщательно перемешать. Соединить яично-масляную смесь с дрожжами и мукой, замесить жидкое тесто. Накрыть тесто полотенцем и поставить в теплое место на 30 минут подходить. Смазать маслом форму для выпечки, обсыпать панировочными сухарями. Выложить тесто в форму, разровнять, накрыть полотенцем. Дать еще раз подойти до увеличения массы в два раза. Выпекать саварен 40 минут при температуре 190 С. Смешать муку с небольшим количеством молока. Добавить в оставшееся молоко сахар, желтки и мучную смесь. Хорошо размешать. Поставить массу на огонь, довести до кипения и загустения. Обязательно постоянно помешивать, чтобы масса не пригорела. Дать остыть, добавить сливочное масло и эссенцию крем-брюле. Вскипятить воду, всыпать сахар, дать ему раствориться и еще раз вскипятить. Дать остыть, добавить ромовую эссенцию. Разрезать саварен на две части, хорошо пропитать каждую. Выложить на нижнюю часть половину заварного крема, накрыть второй половиной и немного прижать. Смазать верх и бока оставшимся кремом, сверху обсыпать рубленным миндалем. Смотри видео рецепт саварена:

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