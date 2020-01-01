Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт

Комментариев: 0
Это выпечка из дрожжевого теста кольцеообразной формы, французский вариант ромовой бабы.
Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт
© pinterest.com
Фото 1/3
  • Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт
  • Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт
  • Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт
Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт
Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

 

Читай также: Мамин рецепт: готовим пирожки вместе с Максом Барских

Первая неделя после Пасхи называется пасхальной, поэтому советуем порадовать домашних праздничной выпечкой. Предлагаем испечь Саварен - кольцеообразный пирог, напоминающий по вкусу ромовую бабу, только без изюма. Саварен впервые приготовили в XIX веке французские кондитеры - братья Жульен. Свой кулинарный шедевр они назвали в честь писателя, ресторанного критика Жана Саварена. С самого момента своего появления, выпечка считалась лучшей в мире. Саварен относится к рождественской выпечке, но даже если на дворе весна, десерт будет как никогда актуален.

Пирог готовится на дрожжевом тесте, его пропитывают красным вином с пряностями, покрывают абрикосовым сиропом, можно начинить свежими фруктами. 

Мы предлагаем приготовить Саварен с заварным кремом. Десерт получается очень ароматным, влажным и воздушным. Саварен не готовится быстро, ведь тесто должно подойти и расстояться. Мы не будем делать алкогольную пропитку, а используем ароматические эссенции. В качестве пропитки используем сахарный сироп на основе ромовой эссенции, а в крем добавим эссенцию крем-брюле. Украсить пирог можно мелко рубленным миндалем.

Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт
Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт
pinterest.com

Читай также: Пасхальный десерт: печенье “Кроличьи хвостики“

Ингредиенты:

Для теста: 

  • Мука - 350 г.;
  • Дрожжи сухие - 8 гр.;
  • Молоко - 125 мл.;
  • Сливочное масло - 150 гр.;
  • Сахар - 40 г;
  • Яйца - 4 шт.;
  • Соль - 1/2 ч.л.;
  • Ванильная эссенция - 5 капель.

Для заварного крема: 

  • Молоко - 2 ст.;
  • Сахар - 1 ст.;
  • Желтки - 2 шт.;
  • Мука - 2 ст.л.;
  • Сливочное масло - 100 г;
  • Эссенция крем-брюле - 5 капель.

Для пропитки: 

  • Вода - 400 мл.;
  • Сахар - 150 г.;
  • Ромовая эссенция - 4 капли.

Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт
Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт
pinterest

Читай также: Бельгийские вафли: как сделать мягкими и не засушенными

Приготовление:

  1. Просеять муку, сделать лунку, высыпать дрожжи, влить теплое молоко, 1 ч.л. сахара. Перемешать , оставить на 15 минут.
  2. Взбить яйца с сахаром в пену, добавить растопленное сливочное масло, соль и ванильную эссенцию. Тщательно перемешать. 
  3. Соединить яично-масляную смесь с дрожжами и мукой, замесить жидкое тесто. Накрыть тесто полотенцем и поставить в теплое место на 30 минут подходить. 
  4. Смазать маслом форму для выпечки, обсыпать панировочными сухарями. 
  5. Выложить тесто в форму, разровнять, накрыть полотенцем. Дать еще раз подойти до увеличения массы в два раза. 
  6. Выпекать саварен 40 минут при температуре 190 С.
  7. Смешать муку с небольшим количеством молока. 
  8. Добавить в оставшееся молоко сахар, желтки и мучную смесь. Хорошо размешать.
  9. Поставить массу на огонь, довести до кипения и загустения. Обязательно постоянно помешивать, чтобы масса не пригорела.
  10. Дать остыть, добавить сливочное масло и эссенцию крем-брюле. 
  11. Вскипятить воду, всыпать сахар, дать ему раствориться и еще раз вскипятить. 
  12. Дать остыть, добавить ромовую эссенцию. 
  13. Разрезать саварен на две части, хорошо пропитать каждую.
  14. Выложить на нижнюю часть половину заварного крема, накрыть второй половиной и немного прижать. 
  15. Смазать верх и бока оставшимся кремом, сверху обсыпать рубленным миндалем.
  16. Смотри видео рецепт саварена:

Ранее мы писали, как приготовить домашний шоколад. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: саварен, крем, заварной крем, дрожжевое тесто, сладкая выпечка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: baker-flavors.blogspot.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь