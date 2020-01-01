Саварен с заварным кремом: вкусный рецепт
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Первая неделя после Пасхи называется пасхальной, поэтому советуем порадовать домашних праздничной выпечкой. Предлагаем испечь Саварен - кольцеообразный пирог, напоминающий по вкусу ромовую бабу, только без изюма. Саварен впервые приготовили в XIX веке французские кондитеры - братья Жульен. Свой кулинарный шедевр они назвали в честь писателя, ресторанного критика Жана Саварена. С самого момента своего появления, выпечка считалась лучшей в мире. Саварен относится к рождественской выпечке, но даже если на дворе весна, десерт будет как никогда актуален.
Пирог готовится на дрожжевом тесте, его пропитывают красным вином с пряностями, покрывают абрикосовым сиропом, можно начинить свежими фруктами.
Мы предлагаем приготовить Саварен с заварным кремом. Десерт получается очень ароматным, влажным и воздушным. Саварен не готовится быстро, ведь тесто должно подойти и расстояться. Мы не будем делать алкогольную пропитку, а используем ароматические эссенции. В качестве пропитки используем сахарный сироп на основе ромовой эссенции, а в крем добавим эссенцию крем-брюле. Украсить пирог можно мелко рубленным миндалем.
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Ингредиенты:
Для теста:
- Мука - 350 г.;
- Дрожжи сухие - 8 гр.;
- Молоко - 125 мл.;
- Сливочное масло - 150 гр.;
- Сахар - 40 г;
- Яйца - 4 шт.;
- Соль - 1/2 ч.л.;
- Ванильная эссенция - 5 капель.
Для заварного крема:
- Молоко - 2 ст.;
- Сахар - 1 ст.;
- Желтки - 2 шт.;
- Мука - 2 ст.л.;
- Сливочное масло - 100 г;
- Эссенция крем-брюле - 5 капель.
Для пропитки:
- Вода - 400 мл.;
- Сахар - 150 г.;
- Ромовая эссенция - 4 капли.
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Приготовление:
- Просеять муку, сделать лунку, высыпать дрожжи, влить теплое молоко, 1 ч.л. сахара. Перемешать , оставить на 15 минут.
- Взбить яйца с сахаром в пену, добавить растопленное сливочное масло, соль и ванильную эссенцию. Тщательно перемешать.
- Соединить яично-масляную смесь с дрожжами и мукой, замесить жидкое тесто. Накрыть тесто полотенцем и поставить в теплое место на 30 минут подходить.
- Смазать маслом форму для выпечки, обсыпать панировочными сухарями.
- Выложить тесто в форму, разровнять, накрыть полотенцем. Дать еще раз подойти до увеличения массы в два раза.
- Выпекать саварен 40 минут при температуре 190 С.
- Смешать муку с небольшим количеством молока.
- Добавить в оставшееся молоко сахар, желтки и мучную смесь. Хорошо размешать.
- Поставить массу на огонь, довести до кипения и загустения. Обязательно постоянно помешивать, чтобы масса не пригорела.
- Дать остыть, добавить сливочное масло и эссенцию крем-брюле.
- Вскипятить воду, всыпать сахар, дать ему раствориться и еще раз вскипятить.
- Дать остыть, добавить ромовую эссенцию.
- Разрезать саварен на две части, хорошо пропитать каждую.
- Выложить на нижнюю часть половину заварного крема, накрыть второй половиной и немного прижать.
- Смазать верх и бока оставшимся кремом, сверху обсыпать рубленным миндалем.
- Смотри видео рецепт саварена:
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