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Детское меню: запеканка из шпината с пармезаном

Сегодня, 10:30Комментариев:0
Как приготовить вкусную запеканку со шпинатом без муки - для сбалансированного детского рациона.
Ингредиенты
  • Шпинат 400 г
  • Мягкий сливочный сыр 250 г
  • Яйца 3 шт.
  • Тертый пармезан 75 г
  • Сливочное масло 20 г
  • Тертый мускатный орех
Детское меню: запеканка из шпината с пармезаном
Детское меню: запеканка из шпината с пармезаном / Pinterest

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Шпинат - очень полезный листовой овощ, который не пользуется среди украинцев фанатичной популярностью, как у европейцев. В основном, о пользе шпината знают те, кто придерживается правильного питания или интересуется здоровым образом жизни. Многие не понимают, в чем польза безвкусных листочков. На самом деле химический состав шпината - фантастичен, а самое важное в том, что витамины в нем не разрушаются даже при термической обработке. Шпинат содержит магний, цинк, фосфор, йод, кальций, медь, марганец, селен. Он богат витаминами А, С, К, РР, Е и группы В, жирными кислотами, холинами, клетчаткой.

В кулинарии используют листья шпината: их варят, тушат, готовят на пару, делают начинку для пирогов и пирожков, блинов, роллов из лаваша, сырных лепешек и т.д. А вот свежий шпинат прекрасно сочетается с другой весенней зеленью и овощами, поэтому с ним готовят салаты, соусы, супы, холодные закуски, например, намазки для бутербродов и тостов. В сезон шпинат можно заморозить и готовить из него вкусные и полезные блюда в холодный период.

Подходит шпинат и для детского меню. Для малышей можно приготовить шпинатную запеканку. Блюдо готовится совсем без муки, на выходе оно получается необычайно воздушным и ароматным. Приготовить шпинатную запеканку достаточно просто, используют небольшое количество ингредиентов.

Детское меню: запеканка из шпината с пармезаном
Детское меню: запеканка из шпината с пармезаном
Pinterest

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Приготовление:

  1. Отварить шпинат в подсоленной воде до мягкости. 
  2. Остудить, измельчить в блендере листья шпината вместе с яйцами, сыром, половиной тертого пармезана и тертым мускатным орехом до получения однородной зеленой массы.
  3. Добавить соль и специи по вкусу. 
  4. Смазать тщательно форму для выпечки сливочным маслом.
  5. Присыпать стенки формы половиной оставшегося пармезана. 
  6. Залить массу в форму, сверху также посыпать тертым пармезаном.
  7. Выпекать четверть часа при температуре 200 С.

Ранее мы писали, как приготовить печенье “кроличьи хвостики“.

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Теги:запеканка,детское меню,шпинат,пармезан,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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