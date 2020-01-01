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Кукурузная каша на воде: 8 шагов к приготовлению гарнира

Сегодня, 12:59Комментариев:0
Простой рецепт вкусной и питательной каши, которую можно есть детям и приверженцам диетического питания.
Ингредиенты
  • Кукурузная крупа мелкого помола 1 стакан
  • Вода 3 стакана
  • Соль 0,5 ч. л.;
  • Сливочное масло
Кукурузная каша на воде: 8 шагов к приготовлению гарнира
Кукурузная каша на воде: 8 шагов к приготовлению гарнира / pinterest.com

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Кукурузная крупа не самая полезная из всех существующих, зато не вызывает аллергий. Из кукурузной крупы варят преимущественно кашу, хотя из нее можно приготовить другие вкусные и питательные блюда - супы, запеканки, сладкую выпечку  и многое другое. 

Мы предлагаем приготовить кукурузную кашу на воде. Этот гарнир можно смело включать в рацион детей, подойдет каша и для тех кто придерживается диетического питания. Сваренная на воде каша намного полезнее, чем молочная. Для приготовления необходима крупа мелкого помола. Кукурузную крупу варят в пропорции с жидкостью равной 1:3. Кашу варят не дольше 15 минут, а потом оставляют доходить. Необходимо обеспечить каше тепло, обернув кастрюлю кухонным полотенцем - в тепле она медленно “дойдет“, оставаясь горячей. По консистенции кукурузная каша получается не рассыпчатой, но и не слишком вязкой. 

К кукурузной каше подойдет любая подлива, как мясная, так и овощная. Можно просто положить в кашу кусочек сливочного масла или ложку сметаны. Добавляют в кукурузную кашу также сухофрукты, мед. Очень вкусной получается запеченная кукурузная каша. Для этого ее помещают в емкость для запекания, посыпают сверху тертым сыром или брынзой. 

Кукурузная каша на воде: 8 шагов к приготовлению гарнира
Кукурузная каша на воде: 8 шагов к приготовлению гарнира
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Промывать крупу, меняя воду 5 раз.
  2. Вскипятить воду, добавить соль.
  3. Пересыпать крупу в казан или кастрюлю с толстым дном.
  4. Варить на медленном огне, не накрывая крышкой, около 10-15 минут, время от времени помешивая. 
  5. Снять с огня когда каша начнет “пыхтеть” и в кастрюле не останется воды
  6. Накрыть емкость с кашей крышкой, обернуть полотенцем.
  7. Оставить доходить в течение получаса.
  8. Добавить сливочное масло.

Ранее мы писали, как приготовить рассольник с перловой крупой. 

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Теги:кукурузная каша,кукурузная крупа,гарнир,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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