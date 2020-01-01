Кукурузная каша на воде: 8 шагов к приготовлению гарнира

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Кукурузная крупа не самая полезная из всех существующих, зато не вызывает аллергий. Из кукурузной крупы варят преимущественно кашу, хотя из нее можно приготовить другие вкусные и питательные блюда - супы, запеканки, сладкую выпечку и многое другое.
Мы предлагаем приготовить кукурузную кашу на воде. Этот гарнир можно смело включать в рацион детей, подойдет каша и для тех кто придерживается диетического питания. Сваренная на воде каша намного полезнее, чем молочная. Для приготовления необходима крупа мелкого помола. Кукурузную крупу варят в пропорции с жидкостью равной 1:3. Кашу варят не дольше 15 минут, а потом оставляют доходить. Необходимо обеспечить каше тепло, обернув кастрюлю кухонным полотенцем - в тепле она медленно “дойдет“, оставаясь горячей. По консистенции кукурузная каша получается не рассыпчатой, но и не слишком вязкой.
К кукурузной каше подойдет любая подлива, как мясная, так и овощная. Можно просто положить в кашу кусочек сливочного масла или ложку сметаны. Добавляют в кукурузную кашу также сухофрукты, мед. Очень вкусной получается запеченная кукурузная каша. Для этого ее помещают в емкость для запекания, посыпают сверху тертым сыром или брынзой.
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Приготовление:
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