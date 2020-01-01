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Пикантный десерт с закваской на кисломолочном продукте мацуне.

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Мацун - кисломолочный армянский напиток, является также традиционным напитком в грузинской национальной кухне, и именуется мацони. Распространен мацун и среди стран Малой Азии и на Ближнем Востоке, на Кавказе, носит также название гатых или катык. Мацони готовится из любого вида молока. Еще столетия назад люди научились класть в свежее подогретое молоко немного простокваши и получать мацун. Молоко хранили в емкости из желудка животных, впоследствии также поняли, что от него не отделялся сычуг и научились готовить сыр. В промышленных масштабах для приготовления мацони используются бактерии - болгарская палочка и стептококки.

В грузинской кухне мацун используют для приготовления теста на хачапури, а также приправ, шечаманды, борани, тархану, спаса, саснапура, довги, заливают им горячие мясные и овощные блюда. Грузины употребляют мацони с красным перцем.

Мы предлагаем приготовить грузинский десерт с мацони, медом и орехами. Чтобы приготовить мацони, можно самому заквасить молоко, используя готовую пакетированную закваску.

Грузинский десерт из мацони: как приготовить дома Pinterest.com

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Приготовление:

Всыпать в емкость с пастеризованным молоком комнатной температуры пакетик с закваской. Накрыть крышкой, оставить на ночь в теплом месте. Убрать в холодильник на 3 часа. Выложить мацони по небольшим стеклянным стаканам на ⅔. Порубить орехи не очень мелко, финики крупно порезать. Выложить орехи сверху на мацони, потом добавить финики. Полить сверху медом.

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