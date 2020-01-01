Цитрусовый пасхальный кулич с глазурью: простой рецепт (с фото)
Как приготовить несложный, но очень вкусный пасхальный кулич с изюмом, цитрусовой цедрой и белковой глазурью к праздничному столу, расскажет Ivona.
Рецепт цитрусового пасхального кулича
Читай также: Кулич в хлебопечке: ТОП-3 вкусных идей к Пасхе
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 2 яичных желтка
- 400 мл молока
- 200 г маргарина
- 60-70 г свежих дрожжей
- 1000-1300 г муки
- 250 г сахара
- 300 г изюма
- 1 пакетик ванильного сахара
- Цедра 1 лимона
- ½ ч. л. соли.
Для глазури:
- 2 яичных белка
- 1/3 ч. л. порошка лимонной кислоты
- 150 г сахара
- Несколько капель лимонной эссенции.
Читай также: Детская Пасха: ТОП-12 праздничных рецептов
Рецепт приготовления:
Молоко и маргарин подогреть. Яйца, желтки, ванильный сахар, сахар, цедру лимона и соль соединить в одной емкости. Добавить подогретое молоко и маргарин. Перемешать массу. Далее всыпать изюм, раскрошить дрожжи. Перемешать еще раз и в несколько приемов всыпать муку. Замесить не очень тугое тесто. Тесто накрыть кухонным полотенцем и поставить в теплое место на 40-50 минут.
После того как тесто подошло, сформировать шарики и уложить их в формы, заполнив на 2/3 объема. Духовой шкаф нагреть до 70 градусов, затем выключить нагрев и поставить формы с тестом на расстойку на 25 минут. Далее выпекать куличи при температуре 200 градусов от 30 до 50 минут, в зависимости от форм.
Рецепт глазури: взбить белки с сахаром, лимонной кислотой и в конце взбивания добавить лимонную эссенцию (можно заменить лимонным соком или любым цитрусовым соком или лимонной кислотой). Готовые горячие куличи смазать подготовленной глазурью и по желанию украсить сахарным декором.
Ранее мы рассказывали, как приготовить пасхальный мальтийский пирог Фиголлли.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил