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Цитрусовый пасхальный кулич с глазурью: простой рецепт (с фото)

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Сочная, ароматная, праздничная сдоба из простых ингредиентов и без особых усилий!
Цитрусовый пасхальный кулич с глазурью: простой рецепт (с фото)
Цитрусовый пасхальный кулич с глазурью: простой рецепт (с фото)
pinterest.com

Как приготовить несложный, но очень вкусный пасхальный кулич с изюмом, цитрусовой цедрой и белковой глазурью к праздничному столу, расскажет Ivona.

Рецепт цитрусового пасхального кулича

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Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 2 яичных желтка
  • 400 мл молока
  • 200 г маргарина
  • 60-70 г свежих дрожжей
  • 1000-1300 г муки
  • 250 г сахара
  • 300 г изюма 
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • Цедра 1 лимона
  • ½ ч. л. соли.

Для глазури:

  • 2 яичных белка
  • 1/3 ч. л. порошка лимонной кислоты
  • 150 г сахара
  • Несколько капель лимонной эссенции.

Цитрусовый пасхальный кулич с глазурью: простой рецепт (с фото)
Цитрусовый пасхальный кулич с глазурью: простой рецепт (с фото)
pinterest.com

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Рецепт приготовления:

Молоко и маргарин подогреть. Яйца, желтки, ванильный сахар, сахар, цедру лимона и соль соединить в одной емкости. Добавить подогретое молоко и маргарин. Перемешать массу. Далее всыпать изюм, раскрошить дрожжи. Перемешать еще раз и в несколько приемов всыпать муку. Замесить не очень тугое тесто. Тесто накрыть кухонным полотенцем и поставить в теплое место на 40-50 минут.

После того как тесто подошло, сформировать шарики и уложить их в формы, заполнив на 2/3 объема. Духовой шкаф нагреть до 70 градусов, затем выключить нагрев и поставить формы с тестом на расстойку на 25 минут. Далее выпекать куличи при температуре 200 градусов от 30 до 50 минут, в зависимости от форм.

Рецепт глазури: взбить белки с сахаром, лимонной кислотой и в конце взбивания добавить лимонную эссенцию (можно заменить лимонным соком или любым цитрусовым соком или лимонной кислотой). Готовые горячие куличи смазать подготовленной глазурью и по желанию украсить сахарным декором. 

Цитрусовый пасхальный кулич с глазурью: простой рецепт (с фото)
Цитрусовый пасхальный кулич с глазурью: простой рецепт (с фото)
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить пасхальный мальтийский пирог Фиголлли.

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Источник: ivona bigmir)net

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