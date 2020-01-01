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Как приготовить несложный, но очень вкусный пасхальный кулич с изюмом, цитрусовой цедрой и белковой глазурью к праздничному столу, расскажет Ivona.

Рецепт цитрусового пасхального кулича

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Ингредиенты:

6 яиц

2 яичных желтка

400 мл молока

200 г маргарина

60-70 г свежих дрожжей

1000-1300 г муки

250 г сахара

300 г изюма

1 пакетик ванильного сахара

Цедра 1 лимона

½ ч. л. соли.

Для глазури:

2 яичных белка

1/3 ч. л. порошка лимонной кислоты

150 г сахара

Несколько капель лимонной эссенции.

Цитрусовый пасхальный кулич с глазурью: простой рецепт (с фото) pinterest.com

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Рецепт приготовления:

Молоко и маргарин подогреть. Яйца, желтки, ванильный сахар, сахар, цедру лимона и соль соединить в одной емкости. Добавить подогретое молоко и маргарин. Перемешать массу. Далее всыпать изюм, раскрошить дрожжи. Перемешать еще раз и в несколько приемов всыпать муку. Замесить не очень тугое тесто. Тесто накрыть кухонным полотенцем и поставить в теплое место на 40-50 минут.

После того как тесто подошло, сформировать шарики и уложить их в формы, заполнив на 2/3 объема. Духовой шкаф нагреть до 70 градусов, затем выключить нагрев и поставить формы с тестом на расстойку на 25 минут. Далее выпекать куличи при температуре 200 градусов от 30 до 50 минут, в зависимости от форм.

Рецепт глазури: взбить белки с сахаром, лимонной кислотой и в конце взбивания добавить лимонную эссенцию (можно заменить лимонным соком или любым цитрусовым соком или лимонной кислотой). Готовые горячие куличи смазать подготовленной глазурью и по желанию украсить сахарным декором.

Цитрусовый пасхальный кулич с глазурью: простой рецепт (с фото) pinterest.com

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