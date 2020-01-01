Легкое и вкусное ризотто с белыми грибами от Юлии Панковой
Читай также: Постное меню: вкусные гороховые котлеты
А вы знали, что большинство кулинарных шедевров появляются из-за невнимательности поваров? Например, после падения торта тарт Татен кондитер решила его готовить порционно, в виде пирожных. Ризотто же появилось благодаря забывчивому повару, который засыпал рис в куриный суп и забыл о нем. А потом обнаружил в кастрюле вкусное блюдо, похожее на крем с кусочками овощей.
Сегодня своим рецептом ризотто поделится ведущая программы «Ревизор» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова. Девушка любит это блюдо и часто готовит его во время своих кулинарных мастер-классов.
– Ризотто – один из кулинарных символов северной Италии, как пицца и спагетти, – говорит Юля. – Сейчас существует более тысячи способов приготовления этого блюда. И все они готовятся по одной схеме: рис обжаривается, заливается бульоном или водой, а потом к нему добавляются ваши любимые ингредиенты. Это могут быть: овощи, фрукты, грибы, мясо, морепродукты.
Юлия чаще всего готовит ризотто с белыми грибами.
Ингредиенты:
- 300 г – риса для ризотто
- 6 шт. – лук-шалот
- 75 г – тертого пармезана
- 1 головка и 3 зубчика чеснока
- 1 большой томат
- 250 мл – жирных сливок
- 100 г – сушеных белых грибов
- 2 ст. ложки меда
- Свежий тимьян, петрушка, лавровый лист
- Сливочное масло
- Оливковое масло
- Соль
Приготовление:
1. Грибы промываем и замачиваем в теплой воде на один час.
2. Шалот чистим и мелко рубим.
3. Дольки чеснока в шелухе обжариваем на оливковом масле. Добавляем к нему несколько ложек меда. Карамелизируем. Сюда же добавляем стакан теплой воды и тушим до мягкости несколько минут.
4. Бланшируем помидоры в кипятке. Затем снимаем с них кожицу и режем крупными кусками. Обжариваем на оливковом масле до однородной консистенции.
5. Подготовьте рис и вдвое больше холодной воды. Чтобы она сразу не выкипела.
6. В оливковом масле растапливаем кусок сливочного масла, бросаем шалот и обжариваем до прозрачности.
7. К шалоту добавляем рис и обжариваем, постоянно помешивая.
8. Сюда же добавляем всю воду и масло от чеснока конфи.
9. Грибы рубим и обжариваем на сливочном масле.
10. Чеснок конфи чистим от шелухи и раздавливаем вилкой, добавляем его в грибы. Все перемешиваем. Добавляем к рису помидоры, грибы, несколько кусочков сливочного масла и сливки.
11. На маленьком огне помешиваем все ингредиенты.
12. Доводим до готовности. В конце солим.
Блюдо готово. Buon appetite!
Ранее мы писали, как приготовить постное печенье.
Полная версия правил