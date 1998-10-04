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Благодаря тому, что в фарш добавляются яичные белки - котлеты получаются сочными и нежными.

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Еврейская кухня очень сытная и вкусная. Известно, что в еврейских семьях умудрялись из минимального количества продуктов приготовить несколько блюд сразу. Во множестве рецептов еврейской кухни присутствует куриное мясо. До сих пор очень популярен рецепт куриных котлет. Это - идеальный рецепт для тех, кто не любит в котлетах лук, чеснок, хлеб и прочие составляющие.

Главный секрет неповторимого вкуса котлет по-еврейски в том, что белки взбиваются в пышную, стойкую пену, а потом осторожно вводятся в фарш. Такая хитрость сделает фарш воздушным и нежным. К тому же, при обжаривании котлета быстро увеличиться в объеме. Вы удивитесь, когда всего из 200 гр. филе получится целая тарелка котлет. По желанию, котлеты можно протушить в подливе.

Предлагаем приготовить котлеты по-еврейски из нежного мяса окорочка. Чтобы мясо лучше срезалось от кости, окорочка надо подморозить. Подавать готовые котлеты с любым гарниром.

Еврейские куриные котлеты: простой рецепт к ужину Pinterest.com

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Приготовление:

Срезать мясо от кости. Прокрутить мясо через мясорубку. Отделить белки от желтков в глубокой миске. Размешать желтки, добавить их в фарш. Добавить соль, перец, специи по вкусу. Взбить отдельно белки до пиков. Вмесить аккуратно белки в фарш ложкой. Пожарить котлеты с двух сторон на сковороде в растительном масле до готовности.

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