Еврейские куриные котлеты: простой рецепт к ужину

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Еврейская кухня очень сытная и вкусная. Известно, что в еврейских семьях умудрялись из минимального количества продуктов приготовить несколько блюд сразу. Во множестве рецептов еврейской кухни присутствует куриное мясо. До сих пор очень популярен рецепт куриных котлет. Это - идеальный рецепт для тех, кто не любит в котлетах лук, чеснок, хлеб и прочие составляющие.
Главный секрет неповторимого вкуса котлет по-еврейски в том, что белки взбиваются в пышную, стойкую пену, а потом осторожно вводятся в фарш. Такая хитрость сделает фарш воздушным и нежным. К тому же, при обжаривании котлета быстро увеличиться в объеме. Вы удивитесь, когда всего из 200 гр. филе получится целая тарелка котлет. По желанию, котлеты можно протушить в подливе.
Предлагаем приготовить котлеты по-еврейски из нежного мяса окорочка. Чтобы мясо лучше срезалось от кости, окорочка надо подморозить. Подавать готовые котлеты с любым гарниром.
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Приготовление:
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