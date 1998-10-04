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Еврейские куриные котлеты: простой рецепт к ужину

Сегодня, 14:36Комментариев:0
Благодаря тому, что в фарш добавляются яичные белки - котлеты получаются сочными и нежными.
Ингредиенты
  • Окорочка куриные 3 шт.
  • Яйца 4 шт.
  • Соль
  • Перец
  • Подсолнечное масло
Еврейские куриные котлеты: простой рецепт к ужину
Еврейские куриные котлеты: простой рецепт к ужину / Pinterest.com

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Еврейская кухня очень сытная и вкусная. Известно, что в еврейских семьях умудрялись из минимального количества продуктов приготовить несколько блюд сразу. Во множестве рецептов еврейской кухни присутствует куриное мясо. До сих пор очень популярен рецепт куриных котлет. Это   - идеальный рецепт для тех, кто не любит в котлетах лук, чеснок, хлеб и прочие составляющие. 

Главный секрет неповторимого вкуса котлет по-еврейски в том, что белки взбиваются в пышную, стойкую пену, а потом осторожно вводятся в фарш. Такая хитрость сделает фарш воздушным и нежным. К тому же, при обжаривании котлета быстро увеличиться в объеме. Вы удивитесь, когда всего из 200 гр. филе получится целая тарелка котлет. По желанию, котлеты можно протушить в подливе.

Предлагаем приготовить котлеты по-еврейски из нежного мяса окорочка. Чтобы мясо лучше срезалось от кости, окорочка надо подморозить. Подавать готовые котлеты с любым гарниром. 

Еврейские куриные котлеты: простой рецепт к ужину
Еврейские куриные котлеты: простой рецепт к ужину
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Срезать мясо от кости.
  2. Прокрутить мясо через мясорубку.
  3. Отделить белки от желтков в глубокой миске.
  4. Размешать желтки, добавить их в фарш.
  5. Добавить соль, перец, специи по вкусу.
  6. Взбить отдельно белки до пиков.
  7. Вмесить аккуратно белки в фарш ложкой.
  8. Пожарить котлеты с двух сторон на сковороде в растительном масле до готовности.

Ранее мы писали, какие салаты приготовить ко Дню влюбленных. 

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Теги:еврейская кухня,яичные белки,куриное мясо,куриные котлеты,рецепты с курицей,
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Источник: IVONА bigmir)net

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