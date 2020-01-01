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Простой рецепт приготовления вкусной запеканки из картофеля-пюре, мясного фарша, баклажанов и грибов.

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Экономные хозяйки знают, что если проявить фантазию, то из остатков вчерашнего ужина получится не менее вкусный завтрак. Так, мир узнал о пицце, овощном кише, фритатте и других блюдах.

Впереди выходные и если вам жаль тратить время, которое можно провести активно в семейном кругу, на приготовление кулинарных изысков, советуем взять на заметку рецепт греческой запеканки. Блюдо получается очень сытным, ведь в нем присутствует мясо и овощи. Для основы запеканки по-гречески используют картофельное пюре. Его можно приготовить специально, либо взять то, которое осталось от вчерашнего ужина.

Мясная составляющая запеканки может быть какой угодно, но в греческом рецепте присутствует говядина. В фарш также добавляют морковь, лук порей (можно взять репчатый), сельдерей и немного грибов. Изюминка блюда - баклажаны, их выкладывают кольцами сверху на слой из фарша. Чтобы запеканка получилась сочной, сверху необходимо положить несколько кусочков шпика.

Запеканка по-гречески с говядиной и баклажанами Pinterest.com

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Приготовление:

Очистить овощи от кожуры, нарезать кусочками. Отварить отдельно картофель до готовности, пюрировать. Пропустить через мясорубку мясо, лук, морковь, сельдерей и грибы. Перемешать фарш, приправить солью и перцем. Ошпарить баклажаны кипятком, снять кожицу. Смазать форму для запекания сливочным маслом, выложить основу из картофельного пюре. Выложить сверху фарш, а потом нарезанные кольцами баклажаны. Нарезать кубиками шпик, выложить сверху на фарш. Посыпать запеканку сухарями, разложить на поверхности кусочки масла. Тушить в умеренно нагретой духовке до готовности.

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