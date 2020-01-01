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Запеканка по-гречески с говядиной и баклажанами

Сегодня, 12:30Комментариев:0
Простой рецепт приготовления вкусной запеканки из картофеля-пюре, мясного фарша, баклажанов и грибов.
Ингредиенты
  • говядина 400 г.
  • лук порей 3 шт.
  • морковь 250 г.
  • баклажан 2 шт.
  • шпик 125 г.
  • сельдерей 150 г.
  • грибы свежие 100 г.
  • картофель 4 шт.
  • сливочное масло, сухари панировочные по 2 ст.л.
  • соль
  • перец
Запеканка по-гречески с говядиной и баклажанами
Запеканка по-гречески с говядиной и баклажанами / Pinterest.com

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Экономные хозяйки знают, что если проявить фантазию, то из остатков вчерашнего ужина получится не менее вкусный завтрак. Так, мир узнал о пицце, овощном кише, фритатте и других блюдах.

Впереди выходные и если вам жаль тратить время, которое можно провести активно в семейном кругу, на приготовление кулинарных изысков, советуем взять на заметку рецепт греческой запеканки. Блюдо получается очень сытным, ведь в нем присутствует мясо и овощи. Для основы запеканки по-гречески используют картофельное пюре. Его можно приготовить специально, либо взять то, которое осталось от вчерашнего ужина. 

Мясная составляющая запеканки может быть какой угодно, но в греческом рецепте присутствует говядина. В фарш также добавляют морковь, лук порей (можно взять репчатый), сельдерей и немного грибов. Изюминка блюда - баклажаны, их выкладывают кольцами сверху на слой из фарша. Чтобы запеканка получилась сочной, сверху необходимо положить несколько кусочков шпика.

Запеканка по-гречески с говядиной и баклажанами
Запеканка по-гречески с говядиной и баклажанами
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Очистить овощи от кожуры, нарезать кусочками.
  2. Отварить отдельно картофель до готовности, пюрировать.
  3. Пропустить через мясорубку мясо, лук, морковь, сельдерей и грибы.
  4. Перемешать фарш, приправить солью и перцем.
  5. Ошпарить баклажаны кипятком, снять кожицу.
  6. Смазать форму для запекания сливочным маслом, выложить основу из картофельного пюре. 
  7. Выложить сверху фарш, а потом нарезанные кольцами баклажаны.
  8. Нарезать кубиками шпик, выложить сверху на фарш.
  9. Посыпать запеканку сухарями, разложить на поверхности кусочки масла. 
  10. Тушить в умеренно нагретой духовке до готовности.

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Теги:запеканка,греческая кухня,пармеджана,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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