Григорий Герман поделился лучшими рецептами блюд на 14 февраля

Какие блюда можно приготовить на День святого Валентина.

Ведущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман рассказал, какими блюдами стоит удивить вторую половинку на День святого Валентина. По словам ведущего, романтический завтрак, обед или ужин организовать легко, главное – любовь и немножко творческого вдохновения.

Бутерброды а’ля капрезе

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Что нужно : багет, моцарелла, помидоры черри, балазамик, свежий базилик, оливковое масло.

Готовим : нарезать багет и подсушить его в тостере. Выложить багет на тарелку, сбрызнуть оливковым маслом, нарезать черри и выложить на багет, порвать моцареллу руками и выложить на помидоры, сбрызнуть бальзамиком и слегка подсолить. Нарезать листья базилика и украсить бутерброды, при этом не забывайте о романтике!

Пресс-служба

Розы из запеченного лосося с икорным соусом

Для блюда нужны : свежий лосось, филе, сливки жирные, плавленый сыр, икра.

Приготовление: лосось на 25 минут отправляем в морозилку. Слегка подмороженное филе нарезаем полосками в 5 мм. Сворачиваем филе в трубочку, ставим на противень для запекания вертикально – это сердцевина розочки. Вокруг нее наматываем еще несколько полосок лосося. Ставим в духовку, разогретую до 150 градусов на 15 минут. В сотейнике разогреваем сливки, добавляем сыр и на медленном огне размешиваем до однородности. Снимаем с огня и добавляем икру. Аккуратно, лопаткой снимаем лосось с противня и выкладываем на тарелку. Подаем с соусом.

Пресс-служба

Просто пашот

Нужно: яйцо, пищевая плёнка, растительное масло.

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Рецепт прост : разворачиваем плёнку, отрезаем кусок 20 на 20 см. Смазываем растительным маслом. Берем чашку средних размеров и выкладываем в середину плёнку, мешочком, маслом к верху. В образовавшийся мешочек разбиваем яйцо и завязываем подходящей ниткой. Закидываем в кипящую воду и варим до затвердения белка. Вытаскиваем из кипятка и охлаждаем в холодной воде. Извлекаем яйцо пашот из плёнки. Таким яйцом можно дополнить ЛЮБОЙ завтрак, кроме сладкого.

Пресс-служба

Салат с тыквой, свеклой и фетой

Ингредиенты : тыква, свекла, фета, мед, горчица, оливковое масло, тыквенные семечки и ложка винного уксуса.

Готовим : оранжевую тыкву и бордовую свеклу запекаем в духовке. Нарезаем готовые овощи и фету крупными кубиками. Добавляем мед и горчицу, смешанные с оливковым маслом и чайной ложкой винного уксуса. Сверху посыпаем тыквенными семечками.

Пресс-служба

Куриные рулеты со шпинатным соусом

Что нужно : куриное филе, лук репчатый, морковь, перец болгарский, сыр твёрдый, шпинат свежий (можно заменить замороженным), сливки 15%, масло растительное, масло сливочное, соль, перец.

Как готовить : разрезаем куриное филе в горизонтальной проекции, но не дорезая до конца – раскрываем, как книжку. Накрываем пищевой плёнкой и отбиваем до толщины в 5 мм. Солим, перчим филе.

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Нарезаем соломкой морковь и перец, а лук – мелким кубиком. Обжариваем лук в смеси растительного и сливочного масла. Добавляем морковь и перец. Обжариваем до полуготовности и оставляем остывать. Нагреваем воду до кипения. На пищевую пленку выкладываем филе, на него листы шпината, а сверху кладем поджарку. Поверх овощей натираем на крупную тёрку сыр, сворачиваем в рулет и плотно заворачиваем его в пищевую плёнку, завязывая с одной стороны узелок, прямо из пленки, уплотняя и завязывая с другой. Ключевое слово – плотно.

В кипящую воду закидываем рулеты. Варим минут 15. Достаем и охлаждаем. Пока остывает рулет, протушиваем на сковородке листья шпината. Когда они утратят внешний вид, превратившись в темно-зеленое что-то – заливаем сливки и упариваем в половину. Блендируем.

Пресс-служба

Делаем красивую подачу и зажигаем свечи!

Ранее мы писали, как отмечают День святого Валентина в разных странах.

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