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Готовим в домашних условиях какао по-мексикански

Вчера, 10:55Комментариев:0
Необычный рецепт ароматного какао со специями - для теплого настроения в зимние деньки.
Ингредиенты
  • Молоко 1 ст.
  • Сахар 2 ч.л.
  • Какао-порошок 1 ст. л.
  • Ванильный экстракт 1/2 ч. л.
  • Соль, корица, кайенский перец по щепотке
Готовим в домашних условиях какао по-мексикански
Готовим в домашних условиях какао по-мексикански / Pinterest.com

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Какао - молочный напиток на основе какао с подсластителем. Интересно, что до XIX века жидкий шоколад использовался в медицинских целях и нередко продавался в аптеках. Ему приписывали свойства лечить депрессии, улучшить общее самочувствие и даже считали афродизиаком.  

В мире существует два варианта какао - горячий шоколад и какао из какао-порошка. Так, горячий шоколад готовится исключительно на молоке из растопленного натурального шоколада. В напиток добавляют сахар, ваниль, корицу и взбивают до состояния пены. А вот какао на основе какао-порошка - более дешевый продукт, который можно сварить даже на воде. Его употребляют как в горячем, так и в холодном виде. В Европе, например, в Испании или Италии предпочитают густое какао. Для тех, кому противопоказан кофеин, подходит какао на кэробе - заменителе какао, порошке из стручков рожкового дерева.

Предлагаем приготовить необычный какао по мексиканскому рецепту. Изюминка рецепта - специи, а именно соль, корица и кайенский перец. Такой напиток обязательно согреет, а также поднимет настроение холодным февральским днем.

Готовим в домашних условиях какао по-мексикански
Готовим в домашних условиях какао по-мексикански
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Подогреть молоко в небольшой кастрюле.
  2. Добавить в молоко какао-порошок и специи. Тщательно перемешать
  3. Поставить на огонь, довести до кипения, непрерывно взбивая напиток венчиком.
  4. Подсластить сахаром.
  5. Перелить в кружку, подавать горячим.

Ранее мы писали, как дома приготовить шоколад.

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Теги:горячие напитки,какао,специи,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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