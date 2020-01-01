Вчера, 10:55 Комментариев:0

Необычный рецепт ароматного какао со специями - для теплого настроения в зимние деньки.

Читай также: Какой коктейль приготовить: рецепты от ведущих Нового канала

Какао - молочный напиток на основе какао с подсластителем. Интересно, что до XIX века жидкий шоколад использовался в медицинских целях и нередко продавался в аптеках. Ему приписывали свойства лечить депрессии, улучшить общее самочувствие и даже считали афродизиаком.

В мире существует два варианта какао - горячий шоколад и какао из какао-порошка. Так, горячий шоколад готовится исключительно на молоке из растопленного натурального шоколада. В напиток добавляют сахар, ваниль, корицу и взбивают до состояния пены. А вот какао на основе какао-порошка - более дешевый продукт, который можно сварить даже на воде. Его употребляют как в горячем, так и в холодном виде. В Европе, например, в Испании или Италии предпочитают густое какао. Для тех, кому противопоказан кофеин, подходит какао на кэробе - заменителе какао, порошке из стручков рожкового дерева.

Предлагаем приготовить необычный какао по мексиканскому рецепту. Изюминка рецепта - специи, а именно соль, корица и кайенский перец. Такой напиток обязательно согреет, а также поднимет настроение холодным февральским днем.

Готовим в домашних условиях какао по-мексикански Pinterest.com

Читай также: Ореховое пралине: как приготовить десерт дома

Приготовление:

Подогреть молоко в небольшой кастрюле. Добавить в молоко какао-порошок и специи. Тщательно перемешать Поставить на огонь, довести до кипения, непрерывно взбивая напиток венчиком. Подсластить сахаром. Перелить в кружку, подавать горячим.

Ранее мы писали, как дома приготовить шоколад.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.