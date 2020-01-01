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Ореховое пралине: как приготовить десерт дома

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Изысканное бельгийское лакомство своими руками.
Ореховое пралине: как приготовить десерт дома
Ореховое пралине: как приготовить десерт дома
pinterest.com

Пралине - десертный ингредиент из молотого миндаля, обжаренного в сахаре, и шоколада. По сути, это паста, которую используют для приготовления различных кондитерских изделий: пралине может выступить прослойкой в торте или бисквите, начинкой в конфетах или вафельных трубочках. Подают пралине вместе с мороженым, его можно просто намазать на хлеб, булочку, крекеры или тост. Как приготовить это тающее во рту, но сытное шоколадно-ореховое волшебство, расскажет Ivona.

Ореховое пралине: как приготовить десерт дома
Ореховое пралине: как приготовить десерт дома
pinterest.com

Чтобы приготовить ореховое пралине, необходимо запастись всего тремя ингредиентами: шоколадом, сахаром и миндалем. Сегодня существует несколько вариантов приготовления шоколадно-орехового пралине. Например, хозяйки научились использовать любые маслянистые орехи и зерна. Следует помнить, что такой десерт очень калорийный, поэтому употреблять его лучше в небольшом количестве.

Ореховое пралине получается довольно густым, но консистенцию можно отрегулировать количеством добавленного какао или растительного масла. Для приготовления пралине, можно взять любой шоколад, как темный, так и молочный. Допускается добавление в пралине уже готовой ореховой пасты. Из указанного количества ингредиентов получается около 500 грамм пралине. Хранить лакомство можно довольно долго, оно не теряет своих вкусовых качеств и не портится.

Ореховое пралине: как приготовить десерт дома
Ореховое пралине: как приготовить десерт дома
pinterest.com

Ингредиенты:

  • Какао - 20 гр
  • Масло растительное - 40 мл
  • Сахарная пудра - 120 гр
  • Фундук жареный - 200 гр
  • Шоколад молочный - 50 гр.

Приготовление:

Измельчить орехи с растительным маслом в однородную кашицу. 

Поломать шоколад на небольшие дольки, добавить его в теплую масляно-ореховую массу.

Пробить блендером до однородной массы. 

Добавить какао-порошок, еще раз пробить блендером.

Добавить сахарную пудру, снова пробить блендером до однородности.

Переложить полученное ореховое пралине в стеклянную емкость.

Ореховое пралине: как приготовить десерт дома
Ореховое пралине: как приготовить десерт дома
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить торт “Эклер“.

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Источник: ivona.bigmir.net

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