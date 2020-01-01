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Какой коктейль приготовить: рецепты от ведущих Нового канала

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К сегодняшнему Международному дню бармена ведущие Нового канала поделились рецептами своих любимых коктейлей и рассказали, где пробовали самый вкусный.
Какой коктейль приготовить: рецепты от ведущих Нового канала
Какой коктейль приготовить: рецепты от ведущих Нового канала
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Чтобы стать профессиональным барменом, нужно много времени и усилий. А еще надо приобрести инструменты для приготовления коктейлей: шейкер, миксер, формы для льда, стакан для смешивания и барные украшения – соломинки и бумажные пальмочки. Но мы вместе с ведущими Нового составили список доступных коктейлей, которые можно сделать дома самостоятельно. Для этого вам хватит шейкера. Ведь залог вкусного напитка – в качественных ингредиентах.

  • Коктейль бодрящий от Юлий Панковой

Какой коктейль приготовить: рецепты от ведущих Нового канала
Какой коктейль приготовить: рецепты от ведущих Нового канала
пресс-служба

Ведущая программы “Ревизор Х“, кулинар Юлия Панкова признается, что иногда балует себя дома коктейлями. Готовит только глинтвейн или «базиликовую красоту».

– Люблю микс вкусов кокоса и базилика, – говорит Юля. – А еще – сочетание сока ананаса, лимона и лайма – хорошо освежают. Поэтому обычно готовлю коктейль «базиликовая красота» утром. Рецепт очень простой.

Ингредиенты:

  • Лимонный сок – 1 часть
  • Ананасовый сок – 3 части
  • Кокосовый сироп – ½ части
  • Сок лайма – 1/3 части
  • Базилик – 1-2 листочка
  • Пасифлора – половинка

Приготовление:

Все ингредиенты разомните вилкой в шейкере. Закройте шейкер и потрясите его. Затем процедите напиток в бокал для коктейля.

– Алкогольные коктейли пью редко, – рассказывает ведущая. – Знаю в Киеве несколько баров, в которых работают бармены – победители различных профильных конкурсов. Люблю их авторские напитки, в которых они сочетают необычные вкусы.

  • Безалкогольная «Пина колада» от Елены-Кристины Лебедь

Какой коктейль приготовить: рецепты от ведущих Нового канала
Какой коктейль приготовить: рецепты от ведущих Нового канала
пресс-служба

Во время отпуска любит пробовать коктейли и ведущая программы «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь.

– Нравятся напитки с оригинальной подачей, а не просто в бокале, – говорит ведущая. – Идеально, если коктейль в половинке свежего ананаса или кокоса. Чаще всего так готовят «Пина коладу».

Ингредиенты:

  • Ананасовый фреш – 90 мл
  • Кокосовое молоко – 30 мл.
  • Ананас – 1 долька

Приготовление:

Фреш и молоко смешать в шейкере. Напиток перелить в емкость и украсить кусочком ананаса. И все готово!

– Самое главное, чтобы в каждом коктейле была соломинка, – говорит девушка. – Ведь на губах помада.

  • Спортивный коктейль от Олега Кензова

Какой коктейль приготовить: рецепты от ведущих Нового канала
Какой коктейль приготовить: рецепты от ведущих Нового канала
пресс-служба

Чтобы заветные кубики не исчезли с пресса ведущего «Кохання на виживання» Олега Кензова, он не только тренируется, но и выпивает.

  • – Сразу после тренажерного зала пью протеиновый коктейль, – рассказывает Олег. – Ведь для роста мышц необходимо много белка. Ежедневно есть только курицу, рыбу и яйца – недостаточно. Поэтому я употребляю спортивный напиток. Его рецепт прост.

Ингредиенты:

  • Теплое молоко – 300 мл.
  • Белковый порошок – 3 ст. ложки (приобрести его можно в любом магазине спортивного питания)

Приготовление:

Взбить в шейкере молоко и протеин.

Ранее мы писали, как приготовить брецель.

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Теги: новый канал, коктейли
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