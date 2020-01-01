Какой коктейль приготовить: рецепты от ведущих Нового канала
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Чтобы стать профессиональным барменом, нужно много времени и усилий. А еще надо приобрести инструменты для приготовления коктейлей: шейкер, миксер, формы для льда, стакан для смешивания и барные украшения – соломинки и бумажные пальмочки. Но мы вместе с ведущими Нового составили список доступных коктейлей, которые можно сделать дома самостоятельно. Для этого вам хватит шейкера. Ведь залог вкусного напитка – в качественных ингредиентах.
- Коктейль бодрящий от Юлий Панковой
Ведущая программы “Ревизор Х“, кулинар Юлия Панкова признается, что иногда балует себя дома коктейлями. Готовит только глинтвейн или «базиликовую красоту».
– Люблю микс вкусов кокоса и базилика, – говорит Юля. – А еще – сочетание сока ананаса, лимона и лайма – хорошо освежают. Поэтому обычно готовлю коктейль «базиликовая красота» утром. Рецепт очень простой.
Ингредиенты:
- Лимонный сок – 1 часть
- Ананасовый сок – 3 части
- Кокосовый сироп – ½ части
- Сок лайма – 1/3 части
- Базилик – 1-2 листочка
- Пасифлора – половинка
Приготовление:
Все ингредиенты разомните вилкой в шейкере. Закройте шейкер и потрясите его. Затем процедите напиток в бокал для коктейля.
– Алкогольные коктейли пью редко, – рассказывает ведущая. – Знаю в Киеве несколько баров, в которых работают бармены – победители различных профильных конкурсов. Люблю их авторские напитки, в которых они сочетают необычные вкусы.
- Безалкогольная «Пина колада» от Елены-Кристины Лебедь
Во время отпуска любит пробовать коктейли и ведущая программы «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь.
– Нравятся напитки с оригинальной подачей, а не просто в бокале, – говорит ведущая. – Идеально, если коктейль в половинке свежего ананаса или кокоса. Чаще всего так готовят «Пина коладу».
Ингредиенты:
- Ананасовый фреш – 90 мл
- Кокосовое молоко – 30 мл.
- Ананас – 1 долька
Приготовление:
Фреш и молоко смешать в шейкере. Напиток перелить в емкость и украсить кусочком ананаса. И все готово!
– Самое главное, чтобы в каждом коктейле была соломинка, – говорит девушка. – Ведь на губах помада.
- Спортивный коктейль от Олега Кензова
Чтобы заветные кубики не исчезли с пресса ведущего «Кохання на виживання» Олега Кензова, он не только тренируется, но и выпивает.
- – Сразу после тренажерного зала пью протеиновый коктейль, – рассказывает Олег. – Ведь для роста мышц необходимо много белка. Ежедневно есть только курицу, рыбу и яйца – недостаточно. Поэтому я употребляю спортивный напиток. Его рецепт прост.
Ингредиенты:
- Теплое молоко – 300 мл.
- Белковый порошок – 3 ст. ложки (приобрести его можно в любом магазине спортивного питания)
Приготовление:
Взбить в шейкере молоко и протеин.
Ранее мы писали, как приготовить брецель.
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