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Готовим салат для похудения Метелка по экзотическому рецепту

38 мин назадКомментариев:0
Рецепт полезного фруктового салата, который очистить желудок и придаст бодрости.
Ингредиенты
  • Грейпфрут 1 шт.
  • Курага, чернослив, гранатовые зерна по 0, 5 ст.
Готовим салат для похудения Метелка по экзотическому рецепту
Готовим салат для похудения Метелка по экзотическому рецепту / Pinterest

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Очистить кишечник от шлаков и токсинов, а также быстро похудеть поможет простой салат из свежих овощей и фруктов именуемый “Метелкой”. В классическом варианте используют зеленые яблоки, морковь и свеклу. Существует другой полезный вариант “Метелки”, где вместо яблок используют капусту. В последнее время стала популярной экзотическая “Метелка” с курагой, черносливом, гранатовыми зернами и грейпфрутом.

Салат “Метелка” важно правильно употреблять. Например, чтобы обогатить организм витаминами, салат едят на завтрак 3-4 раза в неделю. А вот, чтобы очистить кишечник, “Метелку” необходимо есть 2 раза в день. Стоит помнить, что “Метелка” обладает мягким слабительным эффектом. Чтобы быстро похудеть, рекомендуется устроить 2 разгрузочных дня на “Метелке”. При этом обязательно пьют много жидкости. 

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Приготовление:

  1. Заранее замочить сухофрукты на несколько часов.
  2. Выжать сок из гранатовых зерен.
  3. Очистить грейпфрут от кожуры, разобрать на дольки.
  4. Нарезать сухофрукты небольшими дольками.
  5. Соединить сухофрукты с грейпфрутом.
  6. Заправить салат гранатовым соком.
  7. Перемешать, употреблять свежим.

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Теги:фруктовый салат,полезный салат,гранат,,
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