Готовим салат для похудения Метелка по экзотическому рецепту

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Рецепт полезного фруктового салата, который очистить желудок и придаст бодрости.

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Очистить кишечник от шлаков и токсинов, а также быстро похудеть поможет простой салат из свежих овощей и фруктов именуемый “Метелкой”. В классическом варианте используют зеленые яблоки, морковь и свеклу. Существует другой полезный вариант “Метелки”, где вместо яблок используют капусту. В последнее время стала популярной экзотическая “Метелка” с курагой, черносливом, гранатовыми зернами и грейпфрутом.

Салат “Метелка” важно правильно употреблять. Например, чтобы обогатить организм витаминами, салат едят на завтрак 3-4 раза в неделю. А вот, чтобы очистить кишечник, “Метелку” необходимо есть 2 раза в день. Стоит помнить, что “Метелка” обладает мягким слабительным эффектом. Чтобы быстро похудеть, рекомендуется устроить 2 разгрузочных дня на “Метелке”. При этом обязательно пьют много жидкости.

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Приготовление:

Заранее замочить сухофрукты на несколько часов. Выжать сок из гранатовых зерен. Очистить грейпфрут от кожуры, разобрать на дольки. Нарезать сухофрукты небольшими дольками. Соединить сухофрукты с грейпфрутом. Заправить салат гранатовым соком. Перемешать, употреблять свежим.

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