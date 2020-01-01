Помидоры фаршированные сыром в духовке: популярная закуска
Помидор - идеальный овощ для фарширования, считают кулинары во всем мире. Основной ингредиент отлично сочетается с другими овощами и различными пряностями, именно поэтому рецептов приготовления фаршированных помидоров довольно много. Лучший рецепт закуски из фаршированных сыром помидор раскроет для вас Ivona.
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Авторы придумывают варианты начинки для фарширования, включают в состав блюда соусы. Можно приготовить горячее блюдо либо холодную закуску. Очень популярны фаршированные помидоры с сыром и чесноком, с яйцами. Нередко помидоры фаршированные курицей или грибами, фаршем запекают в духовке на праздничный стол. Овощи не только наполняют начинкой, нередко их нарезают кружками или половинками.
Предлагаем приготовить горячую закуску - помидоры фаршированные чесночно-сырной начинкой. Это идеальный вариант для ужина, ведь блюдо не очень калорийное, хотя и сытное. Фаршированные помидоры по этому рецепту готовятся очень быстро и просто. Блюдо получается пикантным, очень ароматным.
Ингредиенты:
- Помидоры - 6 шт.
- Твердый сыр - 10 гр
- Яйца - 3 шт.
- Чеснок - 2 зубца
- Сметана - 3 ст.л.
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Приготовление:
Сварить вкрутую яйца, остудить, мелко нарезать.
Натереть сыр на мелкой терке.
Раздавить чеснок.
Соединить подготовленные ингредиенты, заправить сметаной.
Вырезать серединку у помидоров.
Заполнить сырной начинкой помидоры.
Застелить противень пергаментом, выложить помидоры.
Готовить 10 минут при температуре 200 С.
Дать остыть, подавать теплыми.
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