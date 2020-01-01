Горячая закуска, которая станет украшением любого стола.

Помидор - идеальный овощ для фарширования, считают кулинары во всем мире. Основной ингредиент отлично сочетается с другими овощами и различными пряностями, именно поэтому рецептов приготовления фаршированных помидоров довольно много. Лучший рецепт закуски из фаршированных сыром помидор раскроет для вас Ivona.

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Авторы придумывают варианты начинки для фарширования, включают в состав блюда соусы. Можно приготовить горячее блюдо либо холодную закуску. Очень популярны фаршированные помидоры с сыром и чесноком, с яйцами. Нередко помидоры фаршированные курицей или грибами, фаршем запекают в духовке на праздничный стол. Овощи не только наполняют начинкой, нередко их нарезают кружками или половинками.

Помидоры фаршированные сыром в духовке: популярная закуска pinterest.com

Предлагаем приготовить горячую закуску - помидоры фаршированные чесночно-сырной начинкой. Это идеальный вариант для ужина, ведь блюдо не очень калорийное, хотя и сытное. Фаршированные помидоры по этому рецепту готовятся очень быстро и просто. Блюдо получается пикантным, очень ароматным.

Ингредиенты:

Помидоры - 6 шт.

Твердый сыр - 10 гр

Яйца - 3 шт.

Чеснок - 2 зубца

Сметана - 3 ст.л.

Помидоры фаршированные сыром в духовке: популярная закуска pinterest.com

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Приготовление:

Сварить вкрутую яйца, остудить, мелко нарезать.

Натереть сыр на мелкой терке.

Раздавить чеснок.

Соединить подготовленные ингредиенты, заправить сметаной.

Вырезать серединку у помидоров.

Заполнить сырной начинкой помидоры.

Застелить противень пергаментом, выложить помидоры.

Готовить 10 минут при температуре 200 С.

Дать остыть, подавать теплыми.

Помидоры фаршированные сыром в духовке: популярная закуска pinterest.com

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