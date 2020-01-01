Руслан Сеничкин - известный телеведущий, который увлекается кулинарией. Даже на телевизионном утреннем шоу “Сніданок з 1+1”, Сеничкин отвечает за кулинарную часть. В прямом эфире он готовит как известные, так и редкие блюда. Одно из таких - яблочные деруны, которые готовятся даже быстрее картофельных, ведь фрукт не обязательно чистить, да и тереть на терке намного легче. Рецептом этого аппетитного десерта от Руслана Сеничкина поделится Ivona.

Яблочные деруны: рецепт Руслана Сеничкина instagram.com/ruslan_senichkin/

Читай также: Десерт ко Дню святого Валентина: вкусный торт “Эклер”

Яблочные деруны - это вкусное, нежное угощение, которое просто тает во рту. Не стоит путать драники с яблочными оладьями, поскольку в рецепте нет ни молока, ни кефира.

Чтобы приготовить яблочные деруны, необходимы: яблоки, яйца, соль и сахар, лимон. Яблоки можно использовать любые. Если яблоки слишком сочные, можно добавить чуть больше муки: так тесто на сковороде не порвется, изделия не прилипнут. Подавать яблочные деруны можно с ягодами, медом, сладкими соусами на основе сметаны.

Яблочные деруны: рецепт Руслана Сеничкина pinterest.com

Ингредиенты:

Яблоки - 2 шт.

Яйца - 1 шт.

Мука - 100 гр

Сахар - 3 ст.л.

Ванильный сахар - 10 г

Лимонный сок - 1 ст.л.

Соль.

Читай также: Как приготовить сметанный торт на сковороде

Приготовление:

Натереть яблоки с кожурой на крупной терке.

Сбрызнуть лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели.

Добавить яйца.

Всыпать муку.

Добавить соль, сахар, ванильный сахар.

Жарить на растительном масле на среднем огне.

Подавать со сметаной или медом.

Яблочные деруны: рецепт Руслана Сеничкина pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить ореховое пралине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.