Диетический банановый пирог: оригинальный рецепт

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Рецепт вкусного бананового пирога с творогом, который легко приготовить дома.

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Это блюдо можно назвать как пирогом, так и запеканкой. Десерт идеален для тех, кто придерживается диетического питания, ведь готовится без сахара и муки, не добавляют в тесто манку. Выпечка будет в меру сладкой, мягкой, ароматной и очень вкусной. Рецептура пирога практически идеальна, а значит запеканка подходит и для детского питания.

Чтобы получился вкусный десерт, необходимо выбрать качественный жирный творог, в идеале - домашний. Нельзя готовить из творожной массы или детских творожков. Важно использовать натуральный йогурт исключительно на кисломолочной закваске, без добавок. Поэтому для выпечки не подойдут йогурты из пластиковых стаканов. Для такого пирога необходимы исключительно спелые желтые бананы, без темных пятен и трещин. Готовится пирог не более часа.

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Приготовление:

Соединить творог вместе с йогуртом. Вбить в массу яйца. Взбить все блендером, чтобы получилась масса, наподобие густой сметаны. Застелить форму для выпечки пергаментом, смазать его растительным маслом. Нарезать бананы ломтиками толщиной не более полусантиметра. Выложить бананы на дно формы в несколько слоев. Вылить сверху творожную массу. Выпекать 45 минут при температуре 180 С, чтобы сверху была румяная корочка. Остудить, вынуть из формы, украсить банановыми дольками.

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