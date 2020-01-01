Как приготовить лодочки из слоеного теста: простой рецепт

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Рецепт вкусной закуски с мясом и сыром к новогоднему столу, которое поможет "задобрить" Металлическую Крысу.

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Меньше двух недель осталось до празднования Нового года. Хозяйки уже занимаются подбором блюд для праздничного меню и заготавливают необходимые продукты. Хозяйка года - Белая Металлическая Крыса - всеядное животное, которому обязательно понравится закуска с мясом и сыром.

Предлагаем приготовить лодочки из слоеного теста с мясом и сыром. Это очень простой рецепт, ведь основа - слоеное тесто, которое продается в каждом супермаркете. А вот начинка для лодочек может быть какой-угодно, овощной, с грибами, ассорти, с морепродуктами. Такая закуска употребляется в горячем и холодном виде, поэтому это идеальный вариант для новогоднего стола.

Чтобы приготовить слоеные лодочки с начинкой, лучше использовать бездрожжевое тесто. В нашем варианте нужна свинина, хотя подойдет любой вид мяса. Если тесто предварительно разморозить, то на приготовление закуски необходимо потратить всего полчаса.

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Приготовление:

Пропустить мясо с луком через мясорубку. Обжарить мясо с луком в сковороде до легкого зарумянивания, приправить солью и перцем. Сварить картофель до готовности, пюрировать. Нарезать огурцы маленькими кубиками, перемешать с обжаренным фаршем. Разморозить тесто, разрезать каждый из двух пластов на четыре квадрата. Раскатать каждый квадрат так, чтобы в центре тесто было толще. Выложить в центр картофельное пюре, разровнять, сверху выкладывается начинка из мяса. Сцепить края попарно, чтобы получились лодочки. Выложить лодочки на застеленный пергаментом противень. Посыпать тертым сыром, смазать тесто взбитым яйцом. Выпекать в духовке четверть часа при температуре 180 С. до зарумянивания. Остудить, выложить на блюдо. Подавать горячими или холодными.

Ранее мы писали, что подать к столу в Новый год.

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