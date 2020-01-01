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Как приготовить лодочки из слоеного теста: простой рецепт

Сегодня, 10:30Комментариев:0
Рецепт вкусной закуски с мясом и сыром к новогоднему столу, которое поможет "задобрить" Металлическую Крысу.
Ингредиенты
  • Слоеное тесто бездрожжевое 500 г.
  • Свинина 400 г.
  • Сыр 80 г.
  • Картофель 4 шт.
  • Соленые огурцы 2 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Соль
  • Перец
Как приготовить лодочки из слоеного теста: простой рецепт
Как приготовить лодочки из слоеного теста: простой рецепт / pinterest.com

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Меньше двух недель осталось до празднования Нового года. Хозяйки уже занимаются подбором блюд для праздничного меню и заготавливают необходимые продукты. Хозяйка года - Белая Металлическая Крыса - всеядное животное, которому обязательно понравится закуска с мясом и сыром.

Предлагаем приготовить лодочки из слоеного теста с мясом и сыром. Это очень простой рецепт, ведь основа - слоеное тесто, которое продается в каждом супермаркете. А вот начинка для лодочек может быть какой-угодно, овощной, с грибами, ассорти, с морепродуктами. Такая закуска употребляется в горячем и холодном виде, поэтому это идеальный вариант для новогоднего стола. 

Чтобы приготовить слоеные лодочки  с начинкой, лучше использовать бездрожжевое тесто. В нашем варианте нужна свинина, хотя подойдет любой вид мяса. Если тесто предварительно разморозить, то на приготовление закуски необходимо потратить всего полчаса.

pinterest.com

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Приготовление:

  1. Пропустить мясо с луком через мясорубку.
  2. Обжарить мясо с луком в сковороде до легкого зарумянивания, приправить солью и перцем.
  3. Сварить картофель до готовности, пюрировать.
  4. Нарезать огурцы маленькими кубиками, перемешать с обжаренным фаршем.
  5. Разморозить тесто, разрезать каждый из двух пластов на четыре квадрата.
  6. Раскатать каждый квадрат так, чтобы в центре тесто было толще.
  7. Выложить в центр картофельное пюре, разровнять, сверху выкладывается начинка из мяса.
  8. Сцепить края попарно, чтобы получились лодочки.  
  9. Выложить лодочки на застеленный пергаментом противень.
  10. Посыпать тертым сыром, смазать тесто взбитым яйцом.
  11. Выпекать в духовке четверть часа при температуре 180 С. до зарумянивания.
  12. Остудить, выложить на блюдо. Подавать горячими или холодными.

Ранее мы писали, что подать к столу в Новый год. 

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Теги:новогодние закуски,закуска,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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