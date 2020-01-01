Как приготовить лодочки из слоеного теста: простой рецепт

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Меньше двух недель осталось до празднования Нового года. Хозяйки уже занимаются подбором блюд для праздничного меню и заготавливают необходимые продукты. Хозяйка года - Белая Металлическая Крыса - всеядное животное, которому обязательно понравится закуска с мясом и сыром.
Предлагаем приготовить лодочки из слоеного теста с мясом и сыром. Это очень простой рецепт, ведь основа - слоеное тесто, которое продается в каждом супермаркете. А вот начинка для лодочек может быть какой-угодно, овощной, с грибами, ассорти, с морепродуктами. Такая закуска употребляется в горячем и холодном виде, поэтому это идеальный вариант для новогоднего стола.
Чтобы приготовить слоеные лодочки с начинкой, лучше использовать бездрожжевое тесто. В нашем варианте нужна свинина, хотя подойдет любой вид мяса. Если тесто предварительно разморозить, то на приготовление закуски необходимо потратить всего полчаса.
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Приготовление:
Ранее мы писали, что подать к столу в Новый год.
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