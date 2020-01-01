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Волованы с курицей и сыром: новогодняя закуска

Сегодня, 10:30Комментариев:0
Рецепт праздничной закуски, которую готовят на основе выпечки из слоеного теста.
Ингредиенты
  • Для теста:
  • мука 210 г.
  • сливочное масло, сметана по 100 г.
  • дрожжи прессованные 10 г.
  • соль 1\2 ч.л.
  • Для начинки:
  • сыр, жареная куриная грудка по 100 г.
  • яйца 2 шт.
  • зеленый лук
  • соль
  • перец
  • майонез
Волованы с курицей и сыром: новогодняя закуска
Волованы с курицей и сыром: новогодняя закуска / pinterest.com

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Волован - пикантная французская закуска, представляет собой маленькую выпечку из слоеного теста диаметром не более 20 см. По сути, это те же тарталетки или канапе. Вот только начинка у волованов всегда соленая, на основе мяса, рыбы, грибов. Не обязательно делать волованы круглыми, можно сделать в виде квадрата, прямоугольника, овала, шестигранника. 

Чтобы приготовить волован, необходимо замесить тесто, вырезать из него несколько кружков. Один кружок выкладывается на дно, а у остальных вырезают серединку для получения колец. Их скрепляют друг с другом с помощью яичного белка. Маленький кружок будет впоследствии крышечкой волована. Далее тесто нуждается в выпечке. В итоге получается нечто, напоминающее цилиндрический стаканчик. Готовые волованы начиняют. В некоторых рецептах волован с начинкой также немного запекают, но в основном начиняют холодной начинкой перед непосредственной подачей на стол. 

Предлагаем приготовить вкусную новогоднюю закуску - волованы с курицей и сыром. Эта холодная закуска из домашнего теста отличается интересной подачей, поэтому волованы можно начинить всем, чем угодно. Нередко в качестве начинки для волованов выступает салат Оливье.

pinterest.com

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Приготовление:

  1. Раскрошить дрожжи в сметану, оставить на несколько минут.
  2. Натереть замороженное масло в муку с солью. Сделать крошку.
  3. Соединить все ингредиенты, недолго вымешивать. Оставить на 10 минут.
  4. Обжарить грудку в небольшом количестве масла со специями.
  5. Отварить яйца, дать остыть, очистить от скорлупы.
  6. Раскатать тесто в пласт толщиной до 4 мм, вырезать из него фигуры для волованов диаметром 4,5 и 3 см, которые впоследствии станут основанием и бортиком.
  7. Соединить две части на подготовленном листе, смазать яйцом.
  8. Выпекать до легкого золотистого цвета при температуре 190 С.
  9. Нарезать кубиками яйца и сыр. Перемешать.
  10. Нарезать мелко зеленый лук, добавить в начинку. 
  11. Перемешать начинку с майонезом. 
  12. Заполнить каждую основу начинкой с горкой. 
  13. Украсить можно кусочком маринованного корнишона.

Ранее мы писали, какие интересные блюда подать к столу в Новый год.

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Теги:волованы,закуска,блюда с мясом,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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