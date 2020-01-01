Волованы с курицей и сыром: новогодняя закуска

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Рецепт праздничной закуски, которую готовят на основе выпечки из слоеного теста.

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Волован - пикантная французская закуска, представляет собой маленькую выпечку из слоеного теста диаметром не более 20 см. По сути, это те же тарталетки или канапе. Вот только начинка у волованов всегда соленая, на основе мяса, рыбы, грибов. Не обязательно делать волованы круглыми, можно сделать в виде квадрата, прямоугольника, овала, шестигранника.

Чтобы приготовить волован, необходимо замесить тесто, вырезать из него несколько кружков. Один кружок выкладывается на дно, а у остальных вырезают серединку для получения колец. Их скрепляют друг с другом с помощью яичного белка. Маленький кружок будет впоследствии крышечкой волована. Далее тесто нуждается в выпечке. В итоге получается нечто, напоминающее цилиндрический стаканчик. Готовые волованы начиняют. В некоторых рецептах волован с начинкой также немного запекают, но в основном начиняют холодной начинкой перед непосредственной подачей на стол.

Предлагаем приготовить вкусную новогоднюю закуску - волованы с курицей и сыром. Эта холодная закуска из домашнего теста отличается интересной подачей, поэтому волованы можно начинить всем, чем угодно. Нередко в качестве начинки для волованов выступает салат Оливье.

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Приготовление:

Раскрошить дрожжи в сметану, оставить на несколько минут. Натереть замороженное масло в муку с солью. Сделать крошку. Соединить все ингредиенты, недолго вымешивать. Оставить на 10 минут. Обжарить грудку в небольшом количестве масла со специями. Отварить яйца, дать остыть, очистить от скорлупы. Раскатать тесто в пласт толщиной до 4 мм, вырезать из него фигуры для волованов диаметром 4,5 и 3 см, которые впоследствии станут основанием и бортиком. Соединить две части на подготовленном листе, смазать яйцом. Выпекать до легкого золотистого цвета при температуре 190 С. Нарезать кубиками яйца и сыр. Перемешать. Нарезать мелко зеленый лук, добавить в начинку. Перемешать начинку с майонезом. Заполнить каждую основу начинкой с горкой. Украсить можно кусочком маринованного корнишона.

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