Волованы с курицей и сыром: новогодняя закуска

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Волован - пикантная французская закуска, представляет собой маленькую выпечку из слоеного теста диаметром не более 20 см. По сути, это те же тарталетки или канапе. Вот только начинка у волованов всегда соленая, на основе мяса, рыбы, грибов. Не обязательно делать волованы круглыми, можно сделать в виде квадрата, прямоугольника, овала, шестигранника.
Чтобы приготовить волован, необходимо замесить тесто, вырезать из него несколько кружков. Один кружок выкладывается на дно, а у остальных вырезают серединку для получения колец. Их скрепляют друг с другом с помощью яичного белка. Маленький кружок будет впоследствии крышечкой волована. Далее тесто нуждается в выпечке. В итоге получается нечто, напоминающее цилиндрический стаканчик. Готовые волованы начиняют. В некоторых рецептах волован с начинкой также немного запекают, но в основном начиняют холодной начинкой перед непосредственной подачей на стол.
Предлагаем приготовить вкусную новогоднюю закуску - волованы с курицей и сыром. Эта холодная закуска из домашнего теста отличается интересной подачей, поэтому волованы можно начинить всем, чем угодно. Нередко в качестве начинки для волованов выступает салат Оливье.
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Приготовление:
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