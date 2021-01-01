Персиковый клафути: вкусный рецепт пирога

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Как приготовить необычный французский десерт с персиками и сливками.

Клафути - французский десерт, нечто среднее между запеканкой и пирогом был придумали в Лиможе. Фрукты готовятся в сладком яичном тесте, напоминающем блинное.

Выпекают клафути в форме для запеканки или киша. Технология выпечки проста: фрукты, выложенные по дну формы, заливают тестом. Классическое клафути готовится из свежей вишни с косточками.

Если спросить у француза, какое блюдо можно приготовить из вишни, он не задумываясь ответит, что именно клафути. Также популярны: яблочное клафути, грушевое и персиковое клафути. Именно рецепт последнего мы и предлагаем вашему вниманию, ведь в августе как раз сезон персиков.

Десерт готовится просто и быстро, а получается очень вкусным и нежным.

Персиковый клафути: вкусный рецепт ягодного пирога depositphotos.com

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Приготовление:

Надрезать персики крестообразно, опустить на минуту в кипяток, а потом сразу же в холодную воду. Снять шкурку, разрезать пополам, удалить косточку. Карамелизовать сахар на чистой сухой сковороде. Выложить в карамель персики срезом вниз, добавить тимьян. Полить лимонным соком, обжарить с двух сторон. Выложить на блюдо. Перемешать яйца с желтками до объединения, но не взбивать. Добавить сначала миндальную муку, потом сахарную пудру и последним - кукурузный крахмал. Влить сливки, все хорошо перемешать. Выложить персики в форму, оставляя между фруктами расстояние, залить тестом, чтобы персики остались на поверхности. Выпекать 20 минут при температуре 190 С. Дать постоять 5 минут, присыпать пудрой, украсить веточками тимьяна. Выложить порционно, сверху положить по шарику мороженого.

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