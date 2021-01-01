Персиковый клафути: вкусный рецепт пирога

Клафути - французский десерт, нечто среднее между запеканкой и пирогом был придумали в Лиможе. Фрукты готовятся в сладком яичном тесте, напоминающем блинное.
Выпекают клафути в форме для запеканки или киша. Технология выпечки проста: фрукты, выложенные по дну формы, заливают тестом. Классическое клафути готовится из свежей вишни с косточками.
Если спросить у француза, какое блюдо можно приготовить из вишни, он не задумываясь ответит, что именно клафути. Также популярны: яблочное клафути, грушевое и персиковое клафути. Именно рецепт последнего мы и предлагаем вашему вниманию, ведь в августе как раз сезон персиков.
Десерт готовится просто и быстро, а получается очень вкусным и нежным.
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Приготовление:
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