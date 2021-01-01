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Персиковый клафути: вкусный рецепт пирога

56 мин назадКомментариев:0
Как приготовить необычный французский десерт с персиками и сливками.
Ингредиенты
  • Сливки (20%) 300 мл.
  • Яйца 4 шт.+2 желтка
  • Сахарная пудра 175 г.
  • Кукурузный крахмал 30 г.
  • Персики 4 шт.
  • Тимьян 2 веточки
  • Лимонный сок, коричневый сахар по 2 ст.л.
  • Миндальная мука 100 г.
Персиковый клафути: вкусный рецепт ягодного пирога
Персиковый клафути: вкусный рецепт ягодного пирога / depositphotos.com

Клафути - французский десерт, нечто среднее между запеканкой и пирогом был придумали в Лиможе. Фрукты готовятся в сладком яичном тесте, напоминающем блинное.

Выпекают клафути в форме для запеканки или киша. Технология выпечки проста: фрукты, выложенные по дну формы, заливают тестом. Классическое клафути готовится из свежей вишни с косточками. 

Если спросить у француза, какое блюдо можно приготовить из вишни, он не задумываясь ответит, что именно клафути. Также популярны: яблочное клафути, грушевое и персиковое клафути. Именно рецепт последнего мы и предлагаем вашему вниманию, ведь в августе как раз сезон персиков.

Десерт готовится просто и быстро, а получается очень вкусным и нежным. 

Персиковый клафути: вкусный рецепт ягодного пирога
Персиковый клафути: вкусный рецепт ягодного пирога
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Надрезать персики крестообразно, опустить на минуту в кипяток, а потом сразу же в холодную воду.
  2. Снять шкурку, разрезать пополам, удалить косточку.
  3. Карамелизовать сахар на чистой сухой сковороде.
  4. Выложить в карамель персики срезом вниз, добавить тимьян.
  5. Полить лимонным соком, обжарить с двух сторон. Выложить на блюдо.
  6. Перемешать яйца с желтками до объединения, но не взбивать.
  7. Добавить сначала миндальную муку, потом сахарную пудру и последним - кукурузный крахмал. 
  8. Влить сливки, все хорошо перемешать.
  9. Выложить персики в форму, оставляя между фруктами расстояние, залить тестом, чтобы персики остались на поверхности.
  10. Выпекать 20 минут при температуре 190 С.
  11. Дать постоять 5 минут, присыпать пудрой, украсить веточками тимьяна.
  12. Выложить порционно, сверху положить по шарику мороженого.

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Теги:десерт,Клафути,персики,,
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Источник: ivona.bigmir.net

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