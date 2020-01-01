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Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды

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Чашечка ароматного и вкусного горячего шоколада всегда поможет взбодриться и поднимет настроение.
Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды
Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды
depositphotos

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На улице слегка похолодало и некоторым из нас хочется закутаться в плед, взять в руки чашечку согревающего напитка и наслаждаться летней свежестью. Предлагаем узнать, как приготовить дома горячий шоколад, используя самые лучшие и оригинальные идеи.

Само понятие горячий шоколад имеет несколько значений: в Европе и Америке горячим шоколадом называют напитки из какао-порошка, а вот в Украине под словосочетанием горячий шоколад мы понимаем напиток-десерт, сделанный из плиточного шоколада с молоком и специями.

Горячий шоколад улучшает настроение и повышает жизненный тонус, увеличивает работоспособность, стимулирует умственную деятельность, улучшает память,  помогает справиться с депрессией.

1. Горячий шоколад на воде

Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды
Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды
chadeyka.livejournal.com

2. Горячий шоколад с кофе и коньяком

Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды
Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды
chocolatecoveredkatie.com

3. Горячий шоколад с корицей

Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды
Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды
dummies.com

4. Горячий шоколад со взбитыми сливками

Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды
Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды
chocolatecoveredkatie.com

5. Горячий шоколад с зефиром

Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды
Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды
dreierstudio.com

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Ранее мы писали, как приготовить оригинальное печенье на рассоле. 

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Теги: шоколад, горячий шоколад, напитки, безалкогольные напитки
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Источник: IVONA bigmir)net

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