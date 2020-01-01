Горячий шоколад: ТОП-5 вкусных рецептов для дождливой погоды
Читай также: Варенье из черной смородины: топ-3 вкусные идеи
На улице слегка похолодало и некоторым из нас хочется закутаться в плед, взять в руки чашечку согревающего напитка и наслаждаться летней свежестью. Предлагаем узнать, как приготовить дома горячий шоколад, используя самые лучшие и оригинальные идеи.
Само понятие горячий шоколад имеет несколько значений: в Европе и Америке горячим шоколадом называют напитки из какао-порошка, а вот в Украине под словосочетанием горячий шоколад мы понимаем напиток-десерт, сделанный из плиточного шоколада с молоком и специями.
Горячий шоколад улучшает настроение и повышает жизненный тонус, увеличивает работоспособность, стимулирует умственную деятельность, улучшает память, помогает справиться с депрессией.
2. Горячий шоколад с кофе и коньяком
4. Горячий шоколад со взбитыми сливками
Читай также: ТОП-7 секретов вкусного горячего шоколада
Читай также: Миндальное печенье к горячему шоколаду
Ранее мы писали, как приготовить оригинальное печенье на рассоле.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил