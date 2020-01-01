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Необычный рецепт вкусного печенья с джемом, которое делается всего из нескольких ингредиентов.

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Оказывается рассол, который остался после съеденных помидор не обязательно утилизировать. Можно использовать его повторно, например, для приготовления...печенья. Да-да, не удивляйтесь, всего стакан рассола, сахара, а также мука, растительное масло и любое варенье или джем - ингредиенты, соединив которые получим вкусное печенье к утреннему чаю. Не беспокойтесь, запаха рассола в выпечке ощущаться не будет. Печенье на рассоле умели готовить в каждой советской семье, это отличный вариант постной выпечки.

Чтобы приготовить печенье на рассоле предлагаем использовать свежесваренный джем из сезонных ягод, например, вишни, смородины, малины. Для получения хрустящего печенья, необходимо раскатать тесто потоньше. Чтобы получилась нежная выпечка, надо раскатывать более толстое тесто, добавить туда манку, а вместо растительного масла - маргарин. Печенье можно посыпать кунжутом, орехами, маком и т.д.

Печенье на рассоле: простой пошаговый рецепт depositphotos.com

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Приготовление:

Влить в миску рассол, растительное масло, всыпать сахар и соду. Перемешать все до однородности. Просеять муку, замесить тесто, которое не будет липнуть к рукам. Разделить тесто на 2 части, каждую из которых раскатать прямоугольником. Смазать джемом, свернуть рулетом. Нарезать рулет порционно, выложить на противень. Выпекать 25 минут при температуре 180 С.

Ранее мы писали, как приготовить варенье из вишни - необычные идеи.

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