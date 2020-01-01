Варенье из черной смородины: топ-3 вкусные идеи

Именно сейчас – сезон черной смородины, период, когда она наиболее вкусна и полезна. Для варенья нужно выбирать сухие и крупные, но не перезревшие ягоды. Их следует перебрать, удалить веточки, обрезать кончики, промыть и дать обсохнуть.

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Черная смородина - богатая витаминами ягода. Всего 30 ягод в день позволяют покрыть суточную потребность организма в витамине С. Также в черной смородине содержатся витамины В1, В2, В6, В12, D, Е, К, флавоноиды, каротиноиды, глюкоза, фруктоза, органические кислоты, дубильные вещества, пектины и гликозиды. В ягодный сезон черную смородину употреляют в свежем виде, а на зиму делают полезные заготовки. Черносмородиновое варенье или свежемороженые ягоды помогут справиться с вирусами, авитаминозом, нарушенным обменом веществ, повышают иммунитет и улучшат аппетит. Черную смородну можно употрелять даже диабетикам, поскольку ягоды не повышают уровень сахара в крови.

Чтобы сделать заготовку из черной смородины, необходимо выбрать крупную, спелую, но не перезревшую ягоду, поскольку такая теряет свои полезные свойства. Ягоды перебирают, обрезают кончики, моют, дают обсохнуть. Польза будет больше, если заготовить ягоды на зиму с сахаром, не подвергая термической обработке. Чем дольше вы планируете хранить смородину, тем больше сахара в нее добавляют.

Предлагаем сделать заготовку из черной смородины на зиму по одному из простых рецептов. Очень популярно “живое” варенье из черной смородины. Его никак термически не обрабатывают, поэтому хранят около 5 месяцев в холодильнике. Джем и варенье из черной смородины хранится дольше, поскольку их варят.

Живое варенье из смородины

Варенье из черной смородины depositphotos.com

Джем из черной смородины

Варенье из черной смородины depositphotos.com

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Варенье из черной смородины

Джем из черной смородины depositphotos.com

Простой рецепт, который поможет надолго сохранить свежие ягоды. Сразу после приготовление варенье получается довольно жидким, но со временем желируется.

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