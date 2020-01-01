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Что приготовить на Ивана Купала: ТОП-5 рецептов

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Как накрыть праздничный купальский стол?
Что приготовить на Ивана Купала: ТОП-5 рецептов
Что приготовить на Ивана Купала: ТОП-5 рецептов
pinterest.com

В день Ивана Купала на праздничном столе все блюда были постными, так как до окончания Петрова Поста мясо и молочные продукты были под запретом. Помимо традиционных блюд, люди готовили травяные настои для утоления жажды. Что же приготовить на праздник Ивана Купала? Рецептами вкусных блюд делится с вами Ivona.

Что приготовить на Ивана Купала: Сладкая ячневая каша
Что приготовить на Ивана Купала: Сладкая ячневая каша
pinterest.com

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Такая каша была одним из главных блюд на столе в день Ивана Купала. Ее варили с вечера всей деревней, щедро сдабривали медом и свежими ягодами. Каша издавна считалась символом изобилия и благополучия, поэтому занимала особое место на купальском столе

Что приготовить на Ивана Купала: Картофельные клецки с зеленью
Что приготовить на Ивана Купала: Картофельные клецки с зеленью
pinterest.com

На Ивана Купала также обязательно готовили картофельные клецки. Так как это - “зеленый праздник“, в них добавляли разную зелень и заправляли зажаркой из лука и растительного масла.

Что приготовить на Ивана Купала: Постные вареники с вишней
Что приготовить на Ивана Купала: Постные вареники с вишней
pinterest.com

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Вареники с вишней - одно из самых вкусных и популярных летних блюд. К тому же часто используется в качестве обрядовой пищи на различные народные и религиозные праздники.

Что приготовить на Ивана Купала: Постный медовый пирог с орехами
Что приготовить на Ивана Купала: Постный медовый пирог с орехами
pinterest.com

Простой и вкусный праздничный пирог для тех, кому хочется что-нибудь испечь к чаю, забыв про яйца и сливочное масло.

Что приготовить на Ивана Купала: Травяной чай из листьев черной смородины
Что приготовить на Ивана Купала: Травяной чай из листьев черной смородины
depositphotos.com

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Листья черной смородины - кладезь витаминов, особенно витамина С. Они также содержат полезные для организма микроэлементы. Чай из листьев черной смородины успокаивает, стабилизирует давление и укрепляет иммунитет.

Ранее мы рассказывали, что можно приготовить из лепестков чайной розы.

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Источник: Ivona bigmir)net

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