ТОП-7 необычных рецептов из лепестков чайной розы

Десерты и напитки с тонким ароматом лета для детей и взрослых!

Чайная роза широко используется в парфюмерии и косметологии. Ее ценят за нежный, стойкий аромат и полезные свойства, однако далеко не каждому известно, что ее лепестки также могут превратиться в необычайно вкусные лакомства. Ivona собрала для вас несколько необычных блюд из чайной розы, которые вам непременно захочется повторить.

Варенье из чайной розы “по-болгарски“

Что приготовить из розы: Розовое варенье pinterest.com

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Ингредиенты: чайная роза (лепестки; 1 кг), сахар (4,5 кг), вода (1,5 л).

Один из самых “ленивых“ рецептов розового варенья, который не требует особых навыков.

Возьмите 600 г сахара, перетрите с ними лепестки розы (вручную) и тщательно отожмите. Затем переложите розу в банку, пересыпьте еще 200 г сахара и залейте отжатым соком. В таком виде лепестки нужно накрыть крышкой и оставить на 24 часа в холодильнике. Через сутки лепестки необходимо перетереть с сахаром еще раз, а сок - отжать в отдельную емкость. Из воды и остатков сахара варится сироп (ему нужно покипеть 5-7 минут), после этого в него добавляют отжатые лепестки. Все тщательно перемешивается и варится 20-25 минут на маленьком огне. За 5 минут до окончания варки, в кастрюлю добавляется отжатый розовый сок и все еще раз хорошенько перемешивается. Когда варенье будет напоминать по консистенции пюре, его горячим разливают по стерилизованным банкам и закрывают такими же крышками.

Ликер из лепестков розы

Что приготовить из розы: Ликер из лепестков розы pinterest.com

Ингредиенты: розовые лепестки (200 г), сахар (250 г), вода (150 мл), водка (1 л).

Из сахара и воды варится сироп. В него добавляются чистые, сухие лепестки розы. Все тщательно перемешивается и варится еще 10-15 минут на небольшом огне (во время варки также важно мешать время от времени). Затем розовый сироп с лепестками должен остыть. Когда это произойдет, его отцеживают (через ситечко и марлю) в чистую стеклянную емкость, затем добавляют водку и тщательно размешивают. После этого ликер плотно накрывается крышкой и настаивается в темном прохладном месте 20-30 дней.

Вино из чайной розы

Что приготовить из розы: Вино из чайной розы pinterest.com

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Ингредиенты: лепестки чайной розы (300 г), сахар (300 г), вода (1,5 л), лимон (2 шт.), изюм (50 г).

Вымытые сухие лепестки необходимо размять с сахаром вручную и оставить в таком виде на час-полтора. Затем к ним добавить лимонный сок и цедру, а также изюм (его мыть не нужно). Смесь переложить в бутылку или бутыль и залить водой так, чтобы оставалось пространство для брожения. На горлышко надевается тонкая медицинская перчатка (такие продаются в аптеках) с проколами на пальцах - так лишний газ будет выходить. Емкость с заготовкой после этого удаляется в темное сухое место для брожения на полтора-два месяца. Когда перчатка окончательно сдуется, лепестки розы потеряют свой цвет и выпадет осадок - это значит, что вино пора сливать (постарайтесь делать это аккуратно, чтобы не “потревожить“ осадок) в стеклянную емкость и закупоривать. Молодое вино готово к употреблению (но в идеале лучше еще выдержать его около 30 дней). Хранить его нужно в прохладном помещении не более 2 лет.

Такое вино получится сухим. Если же вы любите сладкие вина, просто добавьте больше сахара на этапе приготовления сусла.

Сироп из розовых лепестков

Что приготовить из розы: Сироп из розовых лепестков pinterest.com

Готовится всего из двух ингредиентов: лепестков чайной розы (300 г) и сахара (200 г). Розовый сироп можно использовать в выпечки, в качестве топпинга для мороженого или замены сахару в горячих напитках. Он отлично хранится в стеклянной, плотно закрытой таре в холодильнике.

Тщательно промытые лепестки чайной розы промыть в холодной воде, затем ошпарить кипятком, отбросить на сито, чтобы немного стекли, и переложить в кастрюлю. Там их необходимо пересыпать сахаром. После этого закройте кастрюлю и поставьте в холодильник на 24 часа. Спустя сутки вынуть лепестки, переложить их в дуршлаг (его лучше всего выстелить еще марлей в 3-4 слоя), и дать сиропу стечь. Лепестки также можно предварительно отжать. Затем сироп на сильном огне нужно довести до кипения, убавить огонь до минимума и варить около часа, постоянно помешивая, до загустения. Не забудьте регулярно снимать пену! Когда сироп станет густым, дайте ему остыть, и разливайте по бутылкам.

Овшала из чайной розы

Что приготовить из розы: Овшала или лимонад из чайной розы pinterest.com

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Овшала пришла к нам из азербайджанской кухни. Этот приятный напиток отлично утоляет жажду, тонизирует и вполне может заменить привычный лимонад в сезон цветения чайной розы.

Тщательно промойте лепестки чайной розы (1 кг) в холодной воде и дайте им стечься. Затем выложите лепестки в миску, пересыпьте лимонной кислотой (2 ч. л.) и залейте 1,5-2 литрами горячей воды. В таком виде емкость с цветами нужно накрыть и оставить настаиваться 8 часов. После этого достаньте лепестки из воды (она должна окраситься в розовый или красный цвет), отожмите лишнюю жидкость. Ее необходимо будет процедить через сито, чтобы убрать лишний мусор, и перелить в удобную для вас емкость. Полученную розовую воду поставьте в холодильник. Это - заготовка для овшалы.

Так как овшалу пьют холодной, готовить ее лучше всего перед подачей. Разведите розовую воду обычной холодной в пропорции 3:1. Затем приготовьте сахарный сироп (в среднем на 800 г готового напитка хватает 4 ст. л. сахара, растворенного в 100 г воды) и влейте его в розовую воду. Тщательно перемешайте и попробуйте овшалу - если она покажется вам слишком кислой или недостаточно сладкой, выровняйте вкус при помощи сахара. Подавать напиток со льдом.

Мороженое с лепестками роз

Что приготовить из розы: Мороженое с лепестками роз pinterest.com

Ингредиенты: молоко (200 мл), сливки (жидкие; 200 мл; 33-35%), сахар (220-250 г), яичные желтки (5 шт.) и лепестки чайной розы (4 горсти).

Приготовить мороженое из чайной розы не сложно - десерт получается мягким, воздушным, с тонким розовым ароматом и нежным сливочным вкусом. Для начала измельчите все лепестки с сахаром (это можно сделать в блендере или растереть при помощи ножа и ступки). Затем влейте в небольшую кастрюлю молоко и сливки, добавьте половину измельченных лепестков, прогревайте на маленьком огне, постоянно помешивая, до растворения сахара (до кипения доводить не нужно). Когда сахар растворится, снимите кастрюлю с огня. Оставшуюся розово-сахарную массу взбейте с желтками (в идеале - миксером). Когда масса посветлеет, вводите ее тонкой струйкой в молочно-сливочную смесь, непрерывно помешивая. После этого кастрюлю нужно снова поставить на маленький огонь, и прогревать, помешивая, заготовку для мороженого, пока она не станет густой кремообразной консистенции. Затем кастрюлю необходимо снять с плиты и размешивать мороженое еще 5-7 минут. После того, как смесь немного остынет, ее нужно разлить по контейнерам и отправить в морозильную камеру. Пока мороженое застывает, его необходимо перемешивать, чтобы процесс заморозки был равномерным. Через 12 часов мороженое с лепестками роз будет готово.

Засахаренные лепестки розы

Что приготовить из розы: Засахаренные лепестки чайной розы pinterest.com

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Подобное лакомство можно подавать к чаю, как самостоятельный десерт, или украшать засахаренными лепестками торты, пирожные и пр. Обработке поддаются как отдельные лепестки, так и целые бутоны. Все, что вам понадобится, это: лепестки чайной розы (или бутон), кисточка (выберите небольшую и мягкую), яичный желток, сахарная пудра и немного терпения. А дальше все предельно просто: При помощи кисти яичный белок мягкими движениями наносится на розовые лепестки. Постарайтесь не повредить поверхность цветка, проследите, чтобы он был полностью влажным, но не мокрым. Затем обильно присыпьте лепестки сахарной пудрой со всех сторон (учтите, что первая порция пудры моментально растворится в белке). Готовые розовые лепестки выложите на пергаментную бумагу так, чтобы они не соприкасались, и выставьте на солнце на пару-тройку часов (пока не исчезнет характерный запах яичного белка, а сами лепестки не станут твердыми). Засахаренные лепестки или бутоны чайной розы готовятся очень быстро и не терпят влаги, поэтому заготавливать впрок их не стоит. Лучше побаловать своих близких свежим лакомством.

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