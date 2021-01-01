Вместо топа и панамы: как завязывать шелковый платок

Один аксессуар - много образов.

Как косынку (или бандану)

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Самый простой и логичный способ. Он же — самый модный прямо сейчас. Просто наденьте любимый платок на голову. Либо завязав на подбородке, либо концами на затылке. Оба варианта будут одинаково уместны. И потом, в жару такой головной убор неплохо заменит вам бейсболку, которая уже могла и наскучить.

ТОП-5 модных способов завязывания шелкового платка Pinterest

ТОП-5 модных способов завязывания шелкового платка Pinterest

На шее

Думаете, приход солнца и тепла — повод отложить любимый аксессуар на дальнюю полку? Отнюдь! Просто повяжите его чуть более небрежно — так он заменит вам цепочку или колье. Или просто накиньте на плечи — это придаст образу романтичности.

ТОП-5 модных способов завязывания шелкового платка Pinterest

ТОП-5 модных способов завязывания шелкового платка Pinterest

На сумке

Здесь вариантов великое множество — можно, например, просто красиво повязать платок на ручку сумки узлом или бантом. А можно и вовсе красиво обернуть в него всю сумочку — на ваше усмотрение.

ТОП-5 модных способов завязывания шелкового платка Pinterest

ТОП-5 модных способов завязывания шелкового платка Pinterest

В качестве резинки для волос

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Еще один аксессуар, который легко можно заменить на платок — резинка для волос. Здесь все предельно просто: перевяжите любимым платком хвост на голове. Важный момент: платок должен быть достаточно тонким и длинным, как лента, иначе прическа будет смотреться по меньшей мере странно.

ТОП-5 модных способов завязывания шелкового платка Pinterest

ТОП-5 модных способов завязывания шелкового платка Pinterest

Вместо топа

Платок можно либо сложить треугольником и завязать углом вниз, либо сделать то же самое — но сложив его полоской. Также можно завязать красивый узел на груди — так получившийся топ будет похож на бра. Здесь вам могут пригодиться броши и специальные ювелирные пряжки.

ТОП-5 модных способов завязывания шелкового платка Pinterest

ТОП-5 модных способов завязывания шелкового платка Pinterest

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