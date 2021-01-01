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Обжигающе красива: Тина Кунаки в маленьком алом платье

Модель стала лицом новой рекламной кампании Valentino.
Тина Кунаки
Тина Кунаки
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Супруга Венсана Касселя, модель Тина Кунаки, продолжает покорять fashion-вершины — звезда появилась в новой рекламной кампании итальянского бренда Valentino. Для Тины сотрудничество с маркой уже не первое — девушка давно стала главной любимицей и музой креативного директора модного Дома Пьерпаоло Пиччоли.

Тина Кунаки
Тина Кунаки
instagram.com/tinakunakey

На этот раз Кунаки предстала в маленьком алом платье, туфлях с бантами и сумкой Rockstud Alcove. Обжигающий кадр сделал модный фотограф Алекс Джозеф.

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Теги: Тина Кунаки, образы звезд, модные платья
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Источник: Ivonа bigmir)net

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