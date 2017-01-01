26 апреля исполняется 34 года с момента, когда были представлены первые Nike Air Max 1 с видимой воздушной подушкой.

Nike Air – всемирно известная технология, которая непрерывно эволюционирует уже десятки лет. 26 марта весь мир отмечает Air Max Day – день, когда в далеком 1987 году Тинкер Хэтфилд представил первые Nike Air Max 1 с видимой воздушной подушкой.

Этой весной Nike представил три новинки в коллекции Air Max, которые воплотили идею постоянного улучшения в дизайне: Air Max 2090 EOI, Air Max Viva и VaporMax Evo.

Новая коллекция Nike:Air Max 2090 EOI пресс-служба

Air Max 2090 EOI (Evolution of Icons) унаследовала тонкую детализацию легендарных моделей, таких как Air Max 90, Air Max 180 и Air Max BW. Кроссовок является частью сезонной коллекции EOI, которая также включает вариации моделей Air Max 270 React EOI и Air Max Zephyr EOI. Позднее линейку дополнят также модели Air Max 90 SE EOI, Air Max 95 EOI, Air Max Plus SE EOI и другие.

Новая коллекция Nike:Air Max Viva пресс-служба

Air Max Viva последовательно развивает коллекцию исключительно женских Air Max. Модель может похвастаться межподошвой Cushlon и увеличенной вставкой Air в области пятки. Детали из кожи, закрытой сетки и нубука дополняются стильной двойной шнуровкой и двухцветной подошвой, создавая уникальный силуэт.

Новая коллекция Nike:VaporMax Evo пресс-служба

VaporMax Evo - это новая и более смелая интерпретация классических VaporMax. Присмотревшись внимательно можно заметить, что силуэт мастерски сочетает детали классических Air Max 90, Air Max93 и Air Max Plus. Внутри обувной коробки находится специальный буклет с изображением моделей Air Max, которые вдохновили дизайнеров на новую цветовую гамму VaporMax Evo.

Новые Nike Air Max уже в продаже (и будут поступать еще в течении весны) в регулярных магазинах Nike, сникер-сторах ALL STARS и интернет-магазинах deltasport.ua и allstars.ua.

NIKE AIR MAX DAY 2021 – ЕВОЛЮЦІЯ ПОВІТРЯ

Nike Air – всесвітньо відома технологія, яка безперервно еволюціонує вже десятки років. 26 березня весь світ відзначає Air Max Day ― день, коли в далекому 1987 році Тінкер Хетфілд представив перші Nike Air Max 1 із видимою повітряною подушкою.

Цієї весни Nike презентував три новинки в колекції Air Max, які втілили ідею постійного удосконалення в дизайні: Air Max 2090 EOI, Air Max Viva і VaporMax Evo.

Air Max 2090 EOI (Evolution of Icons) успадкувала тонку деталізацію легендарних моделей, таких як Air Max 90, Air Max 180 і Air Max BW. Кросівок є частиною сезонної колекції EOI, яка також включає варіації моделей Air Max 270 React EOI і Air Max Zephyr EOI. Пізніше лінійку доповнять моделі Air Max 90 SE EOI, Air Max 95 EOI, Air Max Plus SE EOI та інші.

Air Max Viva послідовно розвиває колекцію виключно жіночих Air Max. Модель може похвалитися міжпідошвою Cushlon і збільшеною вставкою Air в області п'яти. Деталі зі шкіри, закритої сітки та нубуку доповнюються стильною подвійною шнурівкою та двокольоровою підошвою, створюючи унікальний силует.

VaporMax Evo – це нова та більш смілива інтерпретація класичних VaporMax. Придивившись уважно, можна помітити, що силует майстерно поєднує деталі класичних Air Max 90, Air Max93 і Air Max Plus. Усередині взуттєвої коробки знаходиться спеціальний буклет із зображенням моделей Air Max, які надихнули дизайнерів на нову колірну гаму VaporMax Evo.

Нові Nike Air Max вже у продажу (і будуть надходити ще протягом весни) в регулярних магазинах Nike, снікер-сторах ALL STARS та інтернет-магазинах deltasport.ua и allstars.ua.

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