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Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры

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Освежаем весенний гардероб.
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
Ivona bigmir)net

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Не знаете, как легко дополнить, обновить или же сменить образ? Просто добавьте воротник. Магию воротничков объяснить сложно, но даже самый скучный джемпер или базовая блузка превратятся в изысканную вещь. Самое главное, что они подходят практически всем.

Этот тренд ворвался настолько стремительно в мир моды, что дизайнеры наперебой предлагают нам множество различных вариаций: круглые, с вышивкой, заостренные, вязанные и даже с перьями.

Какой же накладной воротничок выбрать, если Вы ни разу не носили подобные аксессуары? Здесь стоит исходить исключительно из вашего гардероба: если преобладают вещи пастельных оттенков, расклешенные юбки, платья А-силуэта, - остановите свой выбор на простом кружевном воротнике белого цвета. Если предпочитаете джинсы, пуловеры, - приобретайте отложной воротник из хлопка или полиэстера. Цвет выбирайте, ссылаясь на основную гамму вашего гардероба.

Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
pinterest.com
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
pinterest.com
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
pinterest.com
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
pinterest.com
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
pinterest.com
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
pinterest.com
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
pinterest.com
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
pinterest.com
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
Накладные воротнички – тренд 2021: стильные примеры
pinterest.com

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Теги: тренды весны, накладные воротники
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Источник: ivonа bigmir)net

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