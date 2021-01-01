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Самые модные юбки весна-лето 2021

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Выбираем юбку согласно главным тенденциям.
Самые модные юбки весна-лето 2021
Самые модные юбки весна-лето 2021
Ivona bigmir)net

Твид

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Твид уже не первый сезон числится в списке трендов. Модные тенденции этого сезона предлагают нам твидовые модели пастельных и ярких оттенков. Твид – благородный и стильный материал, который не стоит бояться внедрять в повседневный гардероб, поскольку он всегда будет выглядеть свежо и актуально.

Твид
Твид
pinterest.com
Твид
Твид
pinterest.com

Деним

Деним – классика, которая не сдает своих позиций и в 2021. Самые модные юбки этого года – прямые удлиненные. Такие новинки прекрасно будут сочетаться практически со всеми вещами из гардероба благодаря своей универсальности.

Деним
Деним
pinterest.com
Деним
Деним
pinterest.com

Юбка-карандаш

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В этом году актуальны модели в мелкий классический принт: гусиная лапка, виши. «Карандаши» 2021 элегантны и сдержаны: высокая посадка талии, деликатные разрезы и минимум декора сделают из вас настоящую модницу.

Юбка-карандаш
Юбка-карандаш
pinterest.com
Юбка-карандаш
Юбка-карандаш
pinterest.com

Пайетки и люрекс

В сезоне весна-лето блеск будет активно появляться на повседневных вещах, поэтому смело носим такие юбки с белыми базовыми футболками, и не только в вечернее время. Чем ярче сияющее миди, тем проще должен выглядеть весь образ, если только Вы не собираетесь на праздничную вечеринку.

Пайетки и люрекс
Пайетки и люрекс
pinterest.com
Пайетки и люрекс
Пайетки и люрекс
pinterest.com

Плиссе

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Плиссе – самые модные юбки 2021 года. Это и неудивительно, ведь сложно представить летний сезон без невесомой женственной плиссировки. Актуальными будут несколько трендов: первый – нежные пастельные тона, второй – тонкий бархат, третий – клетка, полоска.

Плиссе
Плиссе
pinterest.com
Плиссе
Плиссе
pinterest.com

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Теги: модные юбки весна - лето
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Источник: ivonа bigmir)net
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