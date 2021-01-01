Самые модные юбки весна-лето 2021

Выбираем юбку согласно главным тенденциям.

Твид

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Твид уже не первый сезон числится в списке трендов. Модные тенденции этого сезона предлагают нам твидовые модели пастельных и ярких оттенков. Твид – благородный и стильный материал, который не стоит бояться внедрять в повседневный гардероб, поскольку он всегда будет выглядеть свежо и актуально.

Твид pinterest.com

Твид pinterest.com

Деним

Деним – классика, которая не сдает своих позиций и в 2021. Самые модные юбки этого года – прямые удлиненные. Такие новинки прекрасно будут сочетаться практически со всеми вещами из гардероба благодаря своей универсальности.

Деним pinterest.com

Деним pinterest.com

Юбка-карандаш

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В этом году актуальны модели в мелкий классический принт: гусиная лапка, виши. «Карандаши» 2021 элегантны и сдержаны: высокая посадка талии, деликатные разрезы и минимум декора сделают из вас настоящую модницу.

Юбка-карандаш pinterest.com

Юбка-карандаш pinterest.com

Пайетки и люрекс

В сезоне весна-лето блеск будет активно появляться на повседневных вещах, поэтому смело носим такие юбки с белыми базовыми футболками, и не только в вечернее время. Чем ярче сияющее миди, тем проще должен выглядеть весь образ, если только Вы не собираетесь на праздничную вечеринку.

Пайетки и люрекс pinterest.com

Пайетки и люрекс pinterest.com

Плиссе

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Плиссе – самые модные юбки 2021 года. Это и неудивительно, ведь сложно представить летний сезон без невесомой женственной плиссировки. Актуальными будут несколько трендов: первый – нежные пастельные тона, второй – тонкий бархат, третий – клетка, полоска.

Плиссе pinterest.com

Плиссе pinterest.com

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