Как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно
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К сожалению, приход весны не означает мгновенное потепление и сухую погоду. Скорее наоборот, текущий месяц мы только и наблюдаем грустную ситуацию, которая усугубляется дождем и снегом одновременно. Именно поэтому к выбору весеннего гардероба нужно подходить со всей ответственностью – а особенно к вопросу обуви.
Она должна быть удобной, не пропускать влагу и выглядеть стильно. С этой задачей нам помогут справиться резиновые сапоги, в которых мы частенько прыгали по лужам в счастливом детстве. Выбор отнюдь неудивителен, ведь сложно представить обувь, которая лучше всего защитит от мерзкой слякоти на улице. Тем более, такие сапоги вполне смело можно носить и в летний период, сочетая их с более легкой одеждой.
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Длинные модели сапог можно носить с леггинсами или облегающими джинсами. Получится что-то среднее между жокейской эстетикой, которая в трендах этой весны. Также можно надевать с мини-юбками или короткими платьями, учитывая тот факт, что длина мини вновь вернулась на модные подиумы. Ещё отличным дополнением к аутфиту станут жакеты-оверсайз.
Также резиновые сапоги прекрасно смотрятся с кожаными куртками, джинсами и ветровками. В цвете дизайнеры предлагают не ограничиваться. Почему бы не сделать резиновые сапоги ключевой деталью образа, отдав предпочтение яркой гамме? Главное - сохранить верх нейтральным. А для любителей классики на помощь всегда спешат black-вариации.
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