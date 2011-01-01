Не боимся дождливой погоды.

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К сожалению, приход весны не означает мгновенное потепление и сухую погоду. Скорее наоборот, текущий месяц мы только и наблюдаем грустную ситуацию, которая усугубляется дождем и снегом одновременно. Именно поэтому к выбору весеннего гардероба нужно подходить со всей ответственностью – а особенно к вопросу обуви.

Она должна быть удобной, не пропускать влагу и выглядеть стильно. С этой задачей нам помогут справиться резиновые сапоги, в которых мы частенько прыгали по лужам в счастливом детстве. Выбор отнюдь неудивителен, ведь сложно представить обувь, которая лучше всего защитит от мерзкой слякоти на улице. Тем более, такие сапоги вполне смело можно носить и в летний период, сочетая их с более легкой одеждой.

Как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

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Длинные модели сапог можно носить с леггинсами или облегающими джинсами. Получится что-то среднее между жокейской эстетикой, которая в трендах этой весны. Также можно надевать с мини-юбками или короткими платьями, учитывая тот факт, что длина мини вновь вернулась на модные подиумы. Ещё отличным дополнением к аутфиту станут жакеты-оверсайз.

Как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Также резиновые сапоги прекрасно смотрятся с кожаными куртками, джинсами и ветровками. В цвете дизайнеры предлагают не ограничиваться. Почему бы не сделать резиновые сапоги ключевой деталью образа, отдав предпочтение яркой гамме? Главное - сохранить верх нейтральным. А для любителей классики на помощь всегда спешат black-вариации.

Как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

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