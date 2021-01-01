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Новые тренды сезона осень-зима 2021/2022 по версии Chanel

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Новые тренды сезона осень-зима 2021/2022 по верси Chanel
Новые тренды сезона осень-зима 2021/2022 по верси Chanel
chanel.com

Креативный директор модного дома Chanel Виржини Виар создала осенне-зимнюю коллекцию 2021-2022. Приготовьтесь надеть длинные твидовые пальто, прозрачные платья, стеганые комбинезоны, пушистые жилетки и обувь из овчины. 

«Эта коллекция представляет собой смесь двух влияний: атмосферы лыжного отпуска, которую я люблю, и классного парижского шика 70-х», - так креативный директор Виржини Виар сказала о своем вдохновении для коллекции Chanel осень-зима 2021.

Конечно, сейчас ценности, заложенные в основу этой коллекции - недостижимые вещи. Мы не можем свободно путешествовать и миловаться видами из окошка парижского ресторана. Однако мода - это больше, чем просто одежда, это еще и форма путешествия в места, где мы хотели бы оказаться. Быть может, сейчас именно такой идеальный мир, который создается с помощью нашего гардероба, нам и нужен?

Доминанты коллекции

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  • Огромные пушистые ботинки а-ля лунные сапоги.
  • Твидовые длинные пальто. 
  • Длинные брючные костюмы.
  • Белые дубленки с подкладкой из искусственного меха.
  • Пушистые жилетки и кардиганы. 
  • Расшитые блестками рукава

Особый интерес представляет то, как была представлена эта коллекция. Так, она была выполнена в  виде фильма, в котором модели сами организуют показ в парижском клубе Castel. Там они переходят из комнаты в комнату, спускаются по винтовой лестнице, сами переодеваются и делают макияж.

Вирджини Виар пояснила эту концепцию тем, что примерно так и проходили показы модного дома десятилетия назад. Об этом ей рассказывал Карл Лагерфельд. 

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Теги: стиль, мода, 2021, 2022, Chanel, дом моды, тренды, одежда, Вирджини Виар, Карл Лагерфельд
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Источник: ivona.bigmir.net

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