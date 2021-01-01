Новые тренды сезона осень-зима 2021/2022 по версии Chanel

Вдохновляйтесь этими образами и опережайте тенденции!

Креативный директор модного дома Chanel Виржини Виар создала осенне-зимнюю коллекцию 2021-2022. Приготовьтесь надеть длинные твидовые пальто, прозрачные платья, стеганые комбинезоны, пушистые жилетки и обувь из овчины.

«Эта коллекция представляет собой смесь двух влияний: атмосферы лыжного отпуска, которую я люблю, и классного парижского шика 70-х», - так креативный директор Виржини Виар сказала о своем вдохновении для коллекции Chanel осень-зима 2021.

Конечно, сейчас ценности, заложенные в основу этой коллекции - недостижимые вещи. Мы не можем свободно путешествовать и миловаться видами из окошка парижского ресторана. Однако мода - это больше, чем просто одежда, это еще и форма путешествия в места, где мы хотели бы оказаться. Быть может, сейчас именно такой идеальный мир, который создается с помощью нашего гардероба, нам и нужен?

Доминанты коллекции

Читай также: Карл Лагерфельд: 9 наставлений по стилю от легенды мировой моды

Огромные пушистые ботинки а-ля лунные сапоги.

Твидовые длинные пальто.

Длинные брючные костюмы.

Белые дубленки с подкладкой из искусственного меха.

Пушистые жилетки и кардиганы.

Расшитые блестками рукава

Особый интерес представляет то, как была представлена эта коллекция. Так, она была выполнена в виде фильма, в котором модели сами организуют показ в парижском клубе Castel. Там они переходят из комнаты в комнату, спускаются по винтовой лестнице, сами переодеваются и делают макияж.

Вирджини Виар пояснила эту концепцию тем, что примерно так и проходили показы модного дома десятилетия назад. Об этом ей рассказывал Карл Лагерфельд.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram