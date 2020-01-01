Вечная мода: ТОП-7 аксессуаров, которые будут актуальны всегда

Универсальные детали и украшения, на которых нельзя экономить.

Экономия должна быть разумной и обоснованной. Вы не можете покупать под одной паре брюк и джинсов на сезон, надеясь, что это вам хватит для удовлетворения ожиданий и социума, и свои эстетических вкусов. Капсульный гардероб - фэшн-хитрость, которую уже давно заприметили самые рациональные девушки, а теперь лишь активно пользуются ее преимуществами. Однако, если вы помните все ключевые правила построения “базы”, то знаете, что ни один модный набор вещей не будет полноценным без арсенала аксессуаров. Именно они способны разнообразить гардероб, привнести в образ нужную “изюминку”, а также вывести его на новый уровень. Впрочем, не обязательно покупать несколько новых украшений или деталей каждый сезон - существуют те, которые не устаревают даже с течением времени. Ivona представляет подборку из ТОП-7 обязательных аксессуаров, которые должны быть в гардеробе любой женщины. С ними чувствовать себя стильной будет гораздо проще.

Читай также: Полный комплект: Самые стильные модели комбинезонов на лето 2020

Ремень

В вашем арсенале должно быть по крайней мере несколько вариантов всевозможных поясов и ремней. Не смотрите, что летом 2020 года все модники обвязывают себя шнурками как, завещал еще несколько сезонов назад Вирджил Абло. Подобные эксцентричные тренды быстро проходят, а вот классика остается вечной. Именно поэтому рекомендуем уже сейчас приобрести идеальный пояс - среднего размера, обязательно качественный и неброский. Таким можно будет очерчивать линию талии на джинсах и брюках, а также использовать в комбинациях с пиджаками, платьями и даже пальто.

Аксессуары, которые будут всегда актуальны pinterest

Солнцезащитные очки

Выбор солнцезащитных очков часто для женщин превращается в определенную реминисценцию танталовых мук. Не все понимают особенности своей внешности, а потому редко попадают в точку со своими предпочтениями. Существуют модели, которые не только не устаревают, но также и подходят девушкам с абсолютно любым типом лица. Яркие, но достаточно скромные, стильные и крутые - конечно, мы говорим о всем известных “авиаторах”. С середины прошлого века и вплоть до лета 2020 года она остаются на пике популярности, а потому в следующий раз, когда будете выбирать свеженькую модель, купите наконец дорогой и достойный вашего уровня аксессуар.

Аксессуары, которые будут всегда актуальны pinterest

Кроссбоди

Удобная сумка, которая позволяет разгуливать по городу со свободными руками, поочередно заполняя их то стаканчиком капучино, то подаренным букетом цветов. Она может быть лаконичной по форме, абсолютно бутафорской, рассчитанной лишь на эффектность образа. Либо же вы можете выбирать более вместительные модели, с которыми будет легко отправляться на деловые переговоры. Мы бы рекомендовали иметь несколько вариантов кроссбоди - на все случаи жизни.

Аксессуары, которые будут всегда актуальны pinterest

Читай также: Скованные одной цепью: Как носить вязанные вещи летом 2020

Массивное колье

Если понятие “тренда” в ювелирном искусстве очень призрачно и размыто, то про сферу бижутерии нельзя сказать то же самое. Так, к примеру, если осенью 2019 в моде были всевозможные винтажные гарнитуры, как носили статусные дамочки в 1990-х, то нынешним летом модницы буквально помешались на сотуарах. И пока вы гуглите, что это за зверь такой, мы рассказываем, какое именно украшение будет всегда оставаться модным и актуальным. Массивное, яркое колье - прямой путь к достижению стильного и грамотно построенного образа. Хоть в компании с блейзером на голое тело, а хоть и с белой футболкой правильное украшение будет удачно акцентировать внимание на вашем умение верно расставлять стильные акценты.

Аксессуары, которые будут всегда актуальны pinterest

Шелковый платок

Яркие, гладкие и невообразимо стильные платки, которые у многих ассоциируется с настоящей dolce vita, будут актуальны всегда. Меняется лишь стилистика, а также условия его использования. Если в настоящем модно носить платки как банданы и ленты в волосы, то, глядишь, в будущем будут снова актуальны косынки и повязки на запястье. У вас должно быть их порядка 10 разномастных вариантов, если хотите сделать именно шелковую косынку вашим имиджевым фэшн-приемом. Если же ищите универсальный аксессуар, то выбирайте один-единственный - из базовых оттенков с минимумом ярких принтов.

Аксессуары, которые будут всегда актуальны pinterest

Жемчуг

Любимый аксессуар многих женщин, являющихся символом элегантности, - это жемчуг. Начиная от Коко Шанель, Кэтрин Хэпберн, Грейс Келли и заканчивая Анджелиной Джоли и Дайан Крюгер. Жемчужины в барочном стиле, эксцентричные черные украшения или вечная классика - лишь вам решать, каким именно будет ваш аксессуар. Несколько рядов, одна нить или разнокалиберное сочетание - миксуйте так, как приказывает ваша фэшн-составляющая личности.

Аксессуары, которые будут всегда актуальны pinterest

Читай также: Солнечные ванны: Как подчеркнуть загар с помощью одежды

Часы

В современном мире редко можно встретить людей, у которых есть понятные и даже несколько старомодные наручные часы. Айфоны и фитнес-трекеры в лучшем случае заменили такой стильный и модный аксессуар эпохи, в которой люди разбирались в том, что такое настоящий шик. Дорогие и вечно актуальные часы могут с легкостью заменить все то количество бижутерного мусора, которое вы называете браслетами и фенечками, и гордо надеваете в угоду моде. Выберите модель из простого, неброского металла, с достаточно широким браслетом и лаконичной формой - получите аксессуар на года.

Аксессуары, которые будут всегда актуальны pinterest

История мировой моды насчитывает уже несколько тысячелетий. За это время каких только премудростей фэшн-искусства мы не насмотрелись, и чего только не переносили. Вот только вопреки всем прогнозам критиков и стилистов, существуют столпы индустрии моды, которые остаются в рамках принятия несмотря на то, каких изменений претерпевает мир. Аксессуары и украшения из нашей подборки будут актуальны вечно - в этом их ключевая ценность. А потому не стоит экономить на них, ведь подобные модные вложения всегда окупаются.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 видов верхней одежды будут всегда актуальны для прохладного лета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram