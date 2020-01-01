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Прохладное лето: ТОП-5 вечных трендов для капризной погоды

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Обязательные вещи, которые выручат при самом печальном температурном раскладе.
Верхняя одежда на лето 2020
Верхняя одежда на лето 2020
pinterest

Если вам всегда мечталось жить в Лондоне, наслаждаться вечно пасмурным и угрюмым грозовым небом, вдыхать прохладу и запах озона, поднимающийся от земли после дождя, представлять себя в укромном уголке Девоншира на собственной ферме, то вы точно знаете, что такое настоящая английская погода. Последнюю неделю небо над нашей столицей практически ничем не отличается от великобританского, а ветра дуют даже с большим успехом. Именно поэтому рекомендуем поскорее утепляться, ведь заболеть летом - еще более ужасно, чем простудиться в день своего рождения. Ivona представляет вашему вниманию ТОП-5 универсальных вариантов верхней одежды, которая всегда придется ко двору вне зависимости от того, какие сюрпризы подготовила неспокойная и капризная летняя погода. 

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  • Стеганая куртка - +15 

Стеганные костюмы и легкие, буквально невесомые пуховики весной 2020 года стали для нас настоящим откровением. Если раньше мы воспринимали подобную фактуру лишь как необходимость, и использовали ее исключительно в объемных и откровенно неприглядных зимних образах, то в этом году наше мнение перевернулось буквально на 180 градусов. Если температура не собирается вас радовать (или огорчать - как взглянуть на ситуацию) высокими показателями, выуживайте из гардеробов стеганые пальто. Они не требует дополнительных фэшн-усилий, ведь будут выглядеть идеально в компании с абсолютно любым комплектом.  

Верхняя одежда на лето 2020
Верхняя одежда на лето 2020
pinterest

  • Косуха - +18 

Любимая, такая комфортная и крутая косуха оказалась в числе маргиналов фэшн-трендов в весенне-летнем сезоне 2020 года. Однако, как бы не старались дизайнеры, а искоренить нашу любовь к этим кожаным красоткам, нужно еще постараться. Любая женщина, надевающая косуху, чувствует себя сразу уверенней, раскрепощенней. Предполагаем, что во всему виной тот шлейф фэшн-символом, следующий за стильным трендом попятам. Подруга байкера, крутая топ-модель Victoria’s Secret, Кейт Мосс в молодые и бунтарские годы - кожаная куртка будет актуальна всегда, ведь она как ни одна другая верхняя одежда, способна помочь девушке преодолеть ее стеснения.  

Верхняя одежда на лето 2020
Верхняя одежда на лето 2020
pinterest

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  • Тренч - + 20 

Считается, что тренч является визитной карточкой француженок. В Париже у каждой модницы есть несколько вариантов водонепроницаемого и комфортного плаща - на каждый день, выходной и даже на особенное мероприятие. Подобные ассоциации связаны с фильмом-дебютом Катрин Денев - “Шербурские зонтики”. Главная героиня француженки носит тренч повсеместно, наслаждаясь его элегантностью и тихим аристократизмом. На деле же этот легкий и универсальный плащ - дело рук англичан, которые знают толк в одежде, отвечающей запросам дождливой погоды. Прохладное лето - прекрасная возможность продемонстрировать свою внутреннюю богиню - роскошную и шикарную.

Верхняя одежда на лето 2020
Верхняя одежда на лето 2020
pinterest
  

  • Бомбер - + 23 

Как и многие другие вещи из нашей “прохладной” подборки бомбер прошел испытания огнем, дождем и траншеями. Изначально действующий как куртка американских пилотов, он превратился в неизменный аккомпанемент наших осенних образов. Его минималистический дух, лаконичная, но строгая форма преображает любой образ, а также порой добавляет нужной “изюминки”. Нам по душе сочетания бомбера с официально-деловым стилем - грация не пропадает, а лишь подчеркивается благодаря энергичности верхней одежды.  

Верхняя одежда на лето 2020
Верхняя одежда на лето 2020
pinterest

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  • Твидовый жакет - +25 

У многих любимый материал Коко Шанель ассоциируется с пропахшими нафталином гардеробами и винтажными комиссионками. Другие же считают эту ткань пропащей, ведь уверены, что она способна сделать старше любую женщину, осмелившуюся примерить истинно парижский тренд-шик. Летом 2020 дизайнеры и стилисты взялись за возвращение репутации твидового жакета очень плотно. Теперь у любой фэшионисты в арсенале есть по крайне мере один элегантный и яркий пиджак, который любую простушку преображает в грациозную леди.  

Верхняя одежда на лето 2020
Верхняя одежда на лето 2020
pinterest

Наслаждаться летней погодой в условиях асфальтовых джунглей абсолютно невозможно. Мы искренне сомневаемся в здравомыслии людей, которые готовы каждый день вдыхать жар, исходящий от дорог и покрытий, но у каждого свои фантазии. Если же вы, как и мы, не переносите зноя, то предлагаем наслаждаться прохладой, пока есть такая возможность. Делать это рука об руку со стильными и вечными трендами вдвойне приятнее.  

Раннее мы писали о том, как летом 2020 носить вязанные вещи стильно.  

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Теги: мода 2020, верхняя одежда, тренды 2020, что носить летом
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Источник: ivona.bigmir.net

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