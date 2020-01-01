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Скованные одной цепью: Как носить вязанные вещи летом 2020

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Жилеты, кардиган и трендовые топы - самые стильные тенденции текущего сезона.
Как носить вязанные вещи летом 2020
Как носить вязанные вещи летом 2020
pinterest

Мода не всегда бывает практична и удобна. Вспомните только совсем недавний бум на микросумочки или объемные “пухлые” клатчи, вьетнамки на каблуках или трикотажные шорты - с подобными трендами сложно оставаться непоколебимой и спокойной. Тенденции каждого сезона кроме обязательных универсальных изделий всегда содержат несколько забавных и даже саркастичных вещиц, которые носить осмелится только настоящая фэшн-дива. Летом 2020 особой популярности снискали вязанные изделия. О жилетах в ромбик мы уже вам рассказывали, кардиганы на голое тело обсудили еще в прошлом сезоне, а теперь настало время альтернативы топам в бельевом стиле - вязаных маек. Ivona рассказывает, как носить в жарком сезоне рукодельные тренды грамотно и уместно.  

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  • Жилет 

Самый актуальный и простой способ замиксовать вязанные вещи в рамках летнего лука - использовать старый-добрый жилет. Неважно, выбираете ли вы изделие в незабвенный “ромбик” или более эстетически замысловатый принт, ведь значение имеет лишь ваше ироничное отношение к моде. Особенно интересно летом 2020 вязанный жилет будет выглядеть в компании с пижамным костюмом. Дополняйте образ изящными босоножками на каблуке и отправляйтесь хоть в офис, а хоть и на романтическое свидание.  

Как носить вязанные вещи летом 2020
Как носить вязанные вещи летом 2020
pinterest

  • Кардиган 

Еще год назад Кэти Холмс научила нас, как нужно правильно носить любимый “бабушкин” ансамбль - кардиган и топ. Летом 2020 предлагаем использовать эти два изделия по отдельности, тем самым расширяя собственный ассортимент сезонных образов. Кардиган носите на голое тело, кокетливо приспустив его с одного плеча. В качестве дополнительного элемента лука используйте любимые джинсы - просто, но очень сексуально. 

Как носить вязанные вещи летом 2020
Как носить вязанные вещи летом 2020
pinterest

Как носить вязанные вещи летом 2020
Как носить вязанные вещи летом 2020
pinterest
 

  • Топ 

Вязанные топы с американской проймой - классический прием, который часто использовали модницы в 60-х годах прошлого века. Бохокультура властвует и летом 2020 года, предлагая невероятное количество стильных комбинаций. Вязанный топ или даже более смелый вариант - бра носите в компании с льняными вещами, полупрозрачными “летящими” материалами, кроссовками и простыми белыми рубашками. 

Как носить вязанные вещи летом 2020
Как носить вязанные вещи летом 2020
pinterest

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  • Свитер 

Не всегда летом нам удается походить в любимых и таких уютных свитерах и джемперах. Пока погода с ее +18 градусами предоставляет нам возможность слегка утеплиться, рекомендуем воспользоваться возможностью. Выбирайте вязанные косичкой джемперы лаконичных оттенков, комбинируя их с кожаными брюками или трендовыми джинсами. Не забывайте про яркий акцент - пусть в данном случае это будут лодочки с необычным декором. 

Как носить вязанные вещи летом 2020
Как носить вязанные вещи летом 2020
pinterest

  • Платье 

Вязанные платья - очень зыкая тема, требующая максимально тонкого и деликатного подхода. Летом 2020 актуальны варианты асимметричного кроя, с необычными деталями в районе пояса, плетениями. Миди-длина и свободный фасон - ключевые факторы успеха вашего образа. Оттенки для стильного образа, который можно будет легко унести с собой в осень, выбирайте лаконичные. Молочный, теплый шоколад, небесно-голубой или изумрудный - такие расцветки будут уместны в рамках любого сезонного пейзажа. 

Как носить вязанные вещи летом 2020
Как носить вязанные вещи летом 2020
pinterest

  • Кафтан 

Еще один вариант платья, который летом 2020 кроме вязанной фактуры может похвастать еще и необычным компаньоном. Носите вариацию на тему кафтана в рамках кэжуальных или деловых луков, комбинируя стильный тренд с простыми джинсами. Такие миксы уместнее всего будут смотреться на женщинах 35+, которым хочется выглядеть модно и интересно, но молодежные тренды носить им уже не приходится.  

Как носить вязанные вещи летом 2020
Как носить вязанные вещи летом 2020
pinterest

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  • Юбка 

Юбка-карандаш в новом сезоне не так популярна, как ее более успешные “коллеги по цеху”, но и ее можно презентовать в выгодном свете. Летом 2020 выбирайте вязанные миди-модели. Такие будут особенно интересно смотреться на девушках хрупкой комплекции, предпочитающих классике замысловатую эклектику. Комбинируйте нестандартную юбку в паре с белой рубашкой или кроп-топом, и не забывайте про обязательную деталь образа - обувь на удобном каблучке.  

Как носить вязанные вещи летом 2020
Как носить вязанные вещи летом 2020
pinterest

Признаем, что вязанные вещи, несмотря на всю их привлекательность и трендовость, летом носить можно только в особо прохладные периоды. Пасмурное небо, моросящий дождик, освежающий ветерок - лишь в подобной атмосфере изделия, будто позаимствованные из бабушкиного сундука, будут выглядеть иронично и уместно. Конечно, без определенной доли сарказма фэшн-индустрия не была бы самой собой, но и его нужно грамотно миксовать с универсальными трендами. Делайте акцент на вязанные топы, кардиганы или полноценные комплекты с уверенностью победительницы, и тогда осуждающие и недоуменные взгляды будут вам нипочем.  

Раннее мы писали о том, как летом 2020 носить оборки с учетом вашего типа фигуры. 

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Теги: вязаные вещи, тренды 2020, мода 2020, что носить летом
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Источник: ivona.bigmir.net

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