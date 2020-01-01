Солнечные ванны: Как подчеркнуть загар с помощью одежды

Наиболее эффектные образы и комбинации, которые заставят вашу карамельную кожу сиять.

Лето бывает только раз в году, а потому вы просто не можете упустить возможность насладиться всеми его прелестями. Прогулки на рассвете, бессонные ночи, проведенные под взором мириад звезд, а также беспросветные клубные танцы и вечеринки. Лето создано для того, чтобы некоторые наконец осознали, а другие просто вспомнили, как нужно наслаждаться жизнью. Конечно, теплый период не проведенные вблизи морского или океанского побережья - потраченные впустую три месяца. Если вы уже выполнили задачу-максимум на это лето, успели слетать к соленым водам, и, конечно, загореть под тропическим или южным солнцем, то у нас есть для вас стильный сюрприз. Никто так не украшает женщину, как красивый, ровный, карамельный загар - такой, чтобы завидовали абсолютно все знакомые. А для того, чтобы презентовать себя не хуже, чем модель на обложке Sports Illustrated, Ivona рассказывает, какие именно ТОП-5 фэшн-секретов помогут вам подчеркнуть приобретенный оттенок кожи.

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Неон

Опасные оттенки, которые простительно и позволительно носить лишь летом. Кислотный зеленый, флуоресцентный желтый, аквамариновый, ярко-синий и, конечно, тигрово-оранжевый - все эти тона в первую очередь ассоциируются с сумасбродными 80-ми. Именно тогда все правила цветовых сочетаний и миксов казались абсолютно незначительными, ведь главный шик заключался в том, чтобы подобрать самый яркий ансамбль. Летом 2020 используем фэшн-хитрости дикой эпохи для того, чтобы подчеркнуть красивый загоревший оттенок кожи. Лосины, кроп-топы, пиджаки, кроссовки - разукрашивайте вашу жизнь в сочные краски.

Какие оттенки подчеркнут красивый загар pinterest

Белый цвет

Все красотки и модницы хорошо знают, что именно белый оттенок наиболее выгодно сумеет подчеркнуть красивый загар. Белоснежные купальники на темно-карамельной коже выглядят невероятно эффектно, но также круто светлые тона будут смотреться и в условиях городской жизни. Все лето напролет носите легкие белые платья в стиле рустик, перемежевывайте их плетенными сумками, обувайте сандалии, вьетнамки на каблуке, и не забывайте про светлые шелковые платки. Играйтесь с фактурами, используйте и лен, и деним, и хлопок - как начнете фантазировать, остановить вас будет уже просто невозможно.

Какие оттенки подчеркнут красивый загар pinterest

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Золото

Ну какой еще оттенок кроме чистого, натурального “золота” может наилучшим образом подчеркнуть богатство вашего новоприобретенного загара? Короткие платья в диско-стиле, вязанные топы приглушенного шафранового оттенка, роскошные босоножки, в которых можно получать титул самых красивых ножек - с помощью таких нехитрых приемов вы приобретаете еще один великолепный шанс презентовать ваш идеальный загар.

Какие оттенки подчеркнут красивый загар pinterest

Фуксия

Яркая, бесстыдная и бескомпромиссная - неоновой фуксии мы решили посвятить отдельный абзац, ведь она буквально требует от нас должного внимания. Как вы уже знаете, кислотные тона идеально вписываются в эстетике постпляжного образа, но только ярко-розовые оттенки обладают повышенной чувствительностью к цвету вашего загара. Объемные блейзеры, полноценные деловые костюмы, платья с рукавами-”буфами” - в любом варианте фуксия будет выглядеть великолепно.

Какие оттенки подчеркнут красивый загар pinterest

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Пастельная гамма

Самые нежные, элегантные и невероятно летние оттенки в пастельной гамме тоже как нельзя лучше подчеркнут особенности вашего нового “солнечного” оттенка кожи. Выбирайте цвет лавандового мороженого, розового сорбета, желтые полутона полевых цветов, остромодный бискайский зеленый или самый стильный - фисташковый. Вне зависимости от того, какому именно “лакомству” вы отдадите предпочтение, оттенить ровный загар не будет для вас проблемой.

Какие оттенки подчеркнут красивый загар pinterest

Мы не будем напоминать вам о том, что ультрафиолетовые лучи являются едва ли не самой распространенной причиной появления проблем с меланомами и раковыми заболеваниями. Также не станем напоминать о всем известных правилах здорового и правильного загара. Сегодня мы лишь показали вам, как можно превратить красивый карамельный окрас кожи в самый выгодный козырь лета 2020. Правильные оттенки помогут акцентировать внимание на вашем беспроигрышном положение счастливицы, которая уже успела побывать на Юге.

Раннее мы писали о том, как носить вязанные вещи летом 2020.

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