Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Солнечные ванны: Как подчеркнуть загар с помощью одежды

Комментариев: 0
Наиболее эффектные образы и комбинации, которые заставят вашу карамельную кожу сиять.
Какие оттенки подчеркнут красивый загар
Какие оттенки подчеркнут красивый загар
pinterest

Лето бывает только раз в году, а потому вы просто не можете упустить возможность насладиться всеми его прелестями. Прогулки на рассвете, бессонные ночи, проведенные под взором мириад звезд, а также беспросветные клубные танцы и вечеринки. Лето создано для того, чтобы некоторые наконец осознали, а другие просто вспомнили, как нужно наслаждаться жизнью. Конечно, теплый период не проведенные вблизи морского или океанского побережья - потраченные впустую три месяца. Если вы уже выполнили задачу-максимум на это лето, успели слетать к соленым водам, и, конечно, загореть под тропическим или южным солнцем, то у нас есть для вас стильный сюрприз. Никто так не украшает женщину, как красивый, ровный, карамельный загар - такой, чтобы завидовали абсолютно все знакомые. А для того, чтобы презентовать себя не хуже, чем модель на обложке Sports Illustrated, Ivona рассказывает, какие именно ТОП-5 фэшн-секретов помогут вам подчеркнуть приобретенный оттенок кожи. 

Читай также: Воланы по фигуре: Как расположить рюши, чтобы выглядеть идеально

  • Неон  

Опасные оттенки, которые простительно и позволительно носить лишь летом. Кислотный зеленый, флуоресцентный желтый, аквамариновый, ярко-синий и, конечно, тигрово-оранжевый - все эти тона в первую очередь ассоциируются с сумасбродными 80-ми. Именно тогда все правила цветовых сочетаний и миксов казались абсолютно незначительными, ведь главный шик заключался в том, чтобы подобрать самый яркий ансамбль. Летом 2020 используем фэшн-хитрости дикой эпохи для того, чтобы подчеркнуть красивый загоревший оттенок кожи. Лосины, кроп-топы, пиджаки, кроссовки - разукрашивайте вашу жизнь в сочные краски.  

Какие оттенки подчеркнут красивый загар
Какие оттенки подчеркнут красивый загар
pinterest

  • Белый цвет 

Все красотки и модницы хорошо знают, что именно белый оттенок наиболее выгодно сумеет подчеркнуть красивый загар. Белоснежные купальники на темно-карамельной коже выглядят невероятно эффектно, но также круто светлые тона будут смотреться и в условиях городской жизни. Все лето напролет носите легкие белые платья в стиле рустик, перемежевывайте их плетенными сумками, обувайте сандалии, вьетнамки на каблуке, и не забывайте про светлые шелковые платки. Играйтесь с фактурами, используйте и лен, и деним, и хлопок - как начнете фантазировать, остановить вас будет уже просто невозможно. 

Какие оттенки подчеркнут красивый загар
Какие оттенки подчеркнут красивый загар
pinterest

Читай также: Свадебный переполох: ТОП-7 самых желанных платьев невесты лета 2020

  • Золото 

Ну какой еще оттенок кроме чистого, натурального “золота” может наилучшим образом подчеркнуть богатство вашего новоприобретенного загара? Короткие платья в диско-стиле, вязанные топы приглушенного шафранового оттенка, роскошные босоножки, в которых можно получать титул самых красивых ножек - с помощью таких нехитрых приемов вы приобретаете еще один великолепный шанс презентовать ваш идеальный загар. 

Какие оттенки подчеркнут красивый загар
Какие оттенки подчеркнут красивый загар
pinterest

  • Фуксия 

Яркая, бесстыдная и бескомпромиссная - неоновой фуксии мы решили посвятить отдельный абзац, ведь она буквально требует от нас должного внимания. Как вы уже знаете, кислотные тона идеально вписываются в эстетике постпляжного образа, но только ярко-розовые оттенки обладают повышенной чувствительностью к цвету вашего загара. Объемные блейзеры, полноценные деловые костюмы, платья с рукавами-”буфами” - в любом варианте фуксия будет выглядеть великолепно.

Какие оттенки подчеркнут красивый загар
Какие оттенки подчеркнут красивый загар
pinterest
  

Читай также: Экономия по фэшн-правилам: Тренды, на которые не стоит тратиться

  • Пастельная гамма 

Самые нежные, элегантные и невероятно летние оттенки в пастельной гамме тоже как нельзя лучше подчеркнут особенности вашего нового “солнечного” оттенка кожи. Выбирайте цвет лавандового мороженого, розового сорбета, желтые полутона полевых цветов, остромодный бискайский зеленый или самый стильный - фисташковый. Вне зависимости от того, какому именно “лакомству” вы отдадите предпочтение, оттенить ровный загар не будет для вас проблемой.  

Какие оттенки подчеркнут красивый загар
Какие оттенки подчеркнут красивый загар
pinterest

Мы не будем напоминать вам о том, что ультрафиолетовые лучи являются едва ли не самой распространенной причиной появления проблем с меланомами и раковыми заболеваниями. Также не станем напоминать о всем известных правилах здорового и правильного загара. Сегодня мы лишь показали вам, как можно превратить красивый карамельный окрас кожи в самый выгодный козырь лета 2020. Правильные оттенки помогут акцентировать внимание на вашем беспроигрышном положение счастливицы, которая уже успела побывать на Юге.  

Раннее мы писали о том, как носить вязанные вещи летом 2020

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: загар, модные цвета, мода 2020, лето 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь