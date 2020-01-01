Составляем капсулу: ТОП-10 вещей, которые должны быть на лето 2020

Обязательные элементы стиля, без которых не обойтись в жарком сезоне.

Про то, что такое капсульный гардероб было написано уже много статей и подборок. Все мы прекрасно знаем, что современная “база” вмещает в себе до 10 вещей без учета украшений и аксессуаров, которые вместе способны создавать максимально 16 аутфитов. Таким образом, при минимальных вложениях, вы получаете полноценный сезонный гардероб, составленный с умом и с учетом самых актуальных трендов. Мы бы рекомендовали вам при подготовке к каждой фэшн-поре с помощью мудбордов или записей сооружать вашу персональную идеальную “базу”. На лето 2020 Ivona решила помочь вам с модной задачей, направив вашу фантазию в правильное русло. Перед вами идеальная “база”, которая поможет каждый день выглядеть стильно и необычно, и при этом не расставаться с большей частью вашего ежемесячного оклада.

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Костюм

Без брючного костюма летом 2020 нам просто не жить. И дело даже не в том, что он идеально вписывается в концепт рабочих будней. Он роскошен и для выходной прогулке в городе, и для встречи с подругами - для всех событий, которые только могут случиться в вашей жизни. Оттенки выбирайте проверенные временем - классические и вечно актуальные. Немнущиеся ткани и идеальная посадка - два принципа, по которым стоит выбирать костюм-двойку.

Капсульный гардероб на лето 2020 Pinterest

Кроп-топ

С пышными рукавами, на тонких бретелях, вязанные и полупрозрачные - важен сам принцип, а не способ его воспроизведения. Укороченные топы можно носить и с брюками с высокой талией, и с юбками, и даже с брючными костюмами. Помните, что летом 2020 также актуально надевать их поверх другой одежды - рубашек, платьев и футболок.

Капсульный гардероб на лето 2020 Pinterest

Бермуды

Отдавайте предпочтение джинсовым вариациям - классическая модель еще долго не выйдет из моды. Актуальный тренд поможет вам из минимума вещей сотворить по-настоящему крутой фэшн-лук. В комбинации со спортивными кроссовками и свитшотом они подойдут для прогулок по городу, а в паре с блейзером и мюлями - для встреч с подругами на бранче.

Капсульный гардероб на лето 2020 Pinterest

Платье с рукавами-”буфами”

Самое модное и “безопасное” платье сезона обладает миди-длиной, цветочным принтом и скромными или очень заметными рукавами-”фонариками” - в зависимости от ваших персональных предпочтений. Мы рекомендуем делать ставку на классический формат, который будет здорово смотреться с абсолютно любой обувью, и которое можно будет унести с собой в осенний сезон для комбинаций с кожаными косухами и объемными пиджаками.

Капсульный гардероб на лето 2020 Pinterest

Кардиган

Тонкий кардиган на пуговицах советуем носить в прохладную летнюю погоду в компании с любимыми джинсами, брюками или шортами. Ключевой секрет успеха - надевать его на голое тело, оставляя несколько пуговиц сверху и снизу не застегнутыми. Также кардиган отлично будет смотреться и вместе с кроп-топом, и шелковым платьем, и белой футболкой.

Капсульный гардероб на лето 2020 Pinterest

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Белая футболка

Самая правильная, простая и всегда актуальная белая футболка летом 2020 станет для вас истинным спасением. В те дни, когда вам не хочется или просто лень раздумывать над крутыми образами, наденьте ее в паре с модными джинсами и яркими солнцезащитными очками. Поверьте, результат вас нисколько не разочарует.

Капсульный гардероб на лето 2020 Pinterest

Платье-комбинация

Шелковое платье на тонких бретелях давно перестало считаться предметом исключительно будуарного стиля. Еще юная Кейт Мосс предпочитала носить его на голое тело, появляясь в провокационных образах на торжественных мероприятиях. Летом 2020 рекомендуем надевать его в компании с кардиганом или блейзером - подойдет для рабочего стиля, а также поверх белой футболки - в эстетике интеллектуального шика.

Капсульный гардероб на лето 2020 Pinterest

Сумка-багет

Еще один аксессуар из 1990-х, которому мы отдаем дань уважения в новом жарком сезоне. Сумка-багет - классика, которая хоть и не отличается масштабными формами, но которая сможет “подружиться” с ансамблем в любом стиле. Выбирайте нейлоновые, кожаные модели или украшенные анималистическим принтом - пусть ваше лето будет ярким и стильным.

Капсульный гардероб на лето 2020 Pinterest

Спортивные кроссовки

Для того, чтобы лето 2020 прошло удачно, в вашем гардеробе должно быть всего лишь две обязательные пары обуви. Про мюли в стиле ампир мы расскажем чуть позже, а пока сосредоточим внимание на кроссовках. Оставьте в прошлом “уродливые” модели, сосредоточившись на универсальности и комфорте. Выбирайте кроссовки, которые будут уместно смотреться в компании и с брючным образом, и на велодорожке в спортзале.

Капсульный гардероб на лето 2020 Pinterest

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Мюли

Не слишком комфортные, но невероятно крутые и стильные туфельки без задника с закрытым носком. Мюли обожают носить модницы по всему миру, вдохновляясь архивными иллюстрациями в стиле Марии-Антуанетты. Черные, белые, бежевые, без яркого декора - такая обувь будет актуальна еще несколько сезонов подряд, а может быть и дольше.

Капсульный гардероб на лето 2020 Pinterest

Все самые стильные и вместе с тем рационально рассуждающие женщины давно поняли, что именно в базе заключается залог фэшн-успеха. Без капсульного гардероба вам никак не удастся и выглядеть идеально, и не тратить уйму времени на вечное составление образов. Вся загадка и обезоруживающая убедительность “базы” заключается в том, что при комбинации разных ее элементов могут получиться кардинального отличающиеся друг от друга образы. Кэжуал, спортшик, деловая эстетика - с капсульным гардеробом возможны любые модные трансформации.

Раннее мы писали о том, как презентовал осенне-зимнюю коллекцию haute couture 2020/2021 модный дом Dior.

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