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Деталь на миллион: ТОП-8 секретов, как разнообразить летний образ

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Акценты, которые легко сделают из будничного лук стильный аутфит стритстайл-модницы.
Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Pinterest

Чаще всего мы подбираем образы исходя из таких характеристик как повод, погода, а также наше внутреннее ощущение себя в данный момент жизни. Вот и получается, что деловой костюм кажется слишком строгим, а прогулочный лук излишне простым. Для того, чтобы всегда выглядеть ярко и необычно, необходимо научиться дополнять образы простыми, но действенными деталями. Платок на сумке или необычные очки - что еще вы сможете придумать для того, чтобы идеально довершить любой образ? Ivona представляет ТОП-8 простых, но эффективных акцентов, которые помогут преобразить в произведение стритстайл-искусства образ летом 2020. 

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  • Платок 

В данном случае советуем повязывать шелковый аксессуар на сумку - просто, элегантно и незамысловато. Старый прием, который обожают использовать француженки. Именно в подобных неожиданных акцентах и заключается шик парижских модниц. Даже если вы решили не мудрить, и надеть белую футболку с джинсами, хотя бы один элемент образа должен быть ярким. Пусть это будет флористический мотив шелкового платка или восточные узоры стильного аксессуара.  

Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Pinterest

  • Шляпа 

Во-первых, без головного убора летом вам просто не выжить, во-вторых, удачно подобранная шляпа способна преобразить до неузнаваемости вашу внешность, а в-третьих, это яркий и стильный прием для разнообразия вашего лука. Трюк работает безотказно: единственное условие успеха - выбрать шляпу, которая будет подчеркивать необычность именно вашей внешности. 

Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Pinterest

  • Очки 

Еще одна деталь, которая способна “вытянуть” даже самый обычный образ. Помните, что и солнцезащитные, и очки с диоптриями должны выбираться не только исходя из сезонных трендов, но и ваших индивидуальных нужд. Конечно, постоянно делать ставку на “авиаторы” - неразумно, поэтому жадно изучайте списки самых модных оправ, меряйте и выбирайте те, что отличаются и необычностью, и универсальностью. 

Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Pinterest

  • Неожиданное дополнение 

Бельевой сегмент фэшн-индустрии сместил свои ориентиры с платьев-комбинаций в сторону кружевных корсетов. Впрочем, если вы все еще остаетесь поклонницей атласных образов на тонких бретелях, летом 2020 рекомендуем носить их исключительно с трендовым дополнением. Так, комбинация, надетая поверх белой футболки, привлечет гораздо больше взглядов, а также поможет вам слегка снизить уровень “сексапильности” лука, который в будний день может показаться просто неприемлемым.  

Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Pinterest

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  • Носки 

Сетчатые, прозрачные с яркими аппликациями, тонкие черные - вне зависимости от того, какие именно носки вы выбираете летом 2020, знайте, что поступаете вы как истинная модница. Подобный акцент - явная заявка на суперстильность, но и она требует соблюдения некоторых правил. В каждом отдельном случае анализируйте комбинацию индивидуально, но знайте, что лучше всего в паре с носками выглядят не консервативные туфельки, а стильные босоножки на длинных ремешках.

Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Pinterest
 

  • Бандана 

Именно так в начале 2000-х “разбавляли” свои образы практически все звезды во главе с Шакирой и Дженнифер Лопес. Летом 2020 вспоминайте фэшн-приемы культуры “ар-н-би”, чтобы выглядеть стильно и актуально. С помощью трендовой банданы вы сразу поднимете ваш образ на несколько ступеней выше, а сами будет ощущать себя прочно на земле самых модных.  

Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Pinterest

  • Массивные украшения 

Яркие, броские, гигантские - летом 2020 вы смело можете комбинировать в одном луке украшения из разных металлов и даже в любых стилях. Белая футболка будет выглядеть куда интереснее, если вы дополните ее массивным колье или даже полноценным гарнитуром. Необычные ювелирные изделия заслуживают появляться в вашей жизни как можно чаще, а не только ждать удобного торжественного случая. 

Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Pinterest

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  • Красная помада 

Если вы принципиально уверенны, что красная помада вам не к лицу, то это означает, что вы еще не нашли именно ваш оттенок. Не существует такой женщины, которой не подходил бы столь универсальный колор - это ключевое и не подлежащее обсуждению правило. Летом 2020 смело используйте этот акцент, чтобы сделать ваш лук более замысловатым и интересным.  

Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Детали, которые разнообразят летний образ 2020
Pinterest

От чего-то многим женщинам кажется, что выглядеть актуально и красиво подвластно только тем, кто располагает безлимитными счетами в банках. На деле оказывается, что чувство стиля нельзя приобрести как модные кроссовки или кружевной корсет. Легендарная колумнист и экс-редактор Vogue International Сьюзи Менкес утверждала, что если мода становится общедоступной, то она перестает быть модой. Подобные мнения канули в лету, а вместе с ним и власть “старой гвардии” в фэшн-индустрии. В 2020 году любая женщина с головой на плечах и подпиской на глянцевые журналы онлайн может выглядеть ничуть не хуже, чем самые стильные девушки планеты Земля. Нынешним летом предлагаем использовать простые, но невероятно действенные фэшн-секреты, которые смогут как по мановению волшебной палочки превратить образ офисного планктона в достойный сериала “Политик” лук, а обычный летний сарафан - в творение ведущих стилистов мира. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 свадебных платьев Веры Вонг проложили ей дорогу к мировой популярности. 

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Теги: мода 2020, тренды 2020, что носить летом, модные аксессуары
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Источник: ivona.bigmir.net

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