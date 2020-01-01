Деталь на миллион: ТОП-8 секретов, как разнообразить летний образ

Акценты, которые легко сделают из будничного лук стильный аутфит стритстайл-модницы.

Чаще всего мы подбираем образы исходя из таких характеристик как повод, погода, а также наше внутреннее ощущение себя в данный момент жизни. Вот и получается, что деловой костюм кажется слишком строгим, а прогулочный лук излишне простым. Для того, чтобы всегда выглядеть ярко и необычно, необходимо научиться дополнять образы простыми, но действенными деталями. Платок на сумке или необычные очки - что еще вы сможете придумать для того, чтобы идеально довершить любой образ? Ivona представляет ТОП-8 простых, но эффективных акцентов, которые помогут преобразить в произведение стритстайл-искусства образ летом 2020.

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Платок

В данном случае советуем повязывать шелковый аксессуар на сумку - просто, элегантно и незамысловато. Старый прием, который обожают использовать француженки. Именно в подобных неожиданных акцентах и заключается шик парижских модниц. Даже если вы решили не мудрить, и надеть белую футболку с джинсами, хотя бы один элемент образа должен быть ярким. Пусть это будет флористический мотив шелкового платка или восточные узоры стильного аксессуара.

Детали, которые разнообразят летний образ 2020 Pinterest

Шляпа

Во-первых, без головного убора летом вам просто не выжить, во-вторых, удачно подобранная шляпа способна преобразить до неузнаваемости вашу внешность, а в-третьих, это яркий и стильный прием для разнообразия вашего лука. Трюк работает безотказно: единственное условие успеха - выбрать шляпу, которая будет подчеркивать необычность именно вашей внешности.

Детали, которые разнообразят летний образ 2020 Pinterest

Очки

Еще одна деталь, которая способна “вытянуть” даже самый обычный образ. Помните, что и солнцезащитные, и очки с диоптриями должны выбираться не только исходя из сезонных трендов, но и ваших индивидуальных нужд. Конечно, постоянно делать ставку на “авиаторы” - неразумно, поэтому жадно изучайте списки самых модных оправ, меряйте и выбирайте те, что отличаются и необычностью, и универсальностью.

Детали, которые разнообразят летний образ 2020 Pinterest

Неожиданное дополнение

Бельевой сегмент фэшн-индустрии сместил свои ориентиры с платьев-комбинаций в сторону кружевных корсетов. Впрочем, если вы все еще остаетесь поклонницей атласных образов на тонких бретелях, летом 2020 рекомендуем носить их исключительно с трендовым дополнением. Так, комбинация, надетая поверх белой футболки, привлечет гораздо больше взглядов, а также поможет вам слегка снизить уровень “сексапильности” лука, который в будний день может показаться просто неприемлемым.

Детали, которые разнообразят летний образ 2020 Pinterest

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Носки

Сетчатые, прозрачные с яркими аппликациями, тонкие черные - вне зависимости от того, какие именно носки вы выбираете летом 2020, знайте, что поступаете вы как истинная модница. Подобный акцент - явная заявка на суперстильность, но и она требует соблюдения некоторых правил. В каждом отдельном случае анализируйте комбинацию индивидуально, но знайте, что лучше всего в паре с носками выглядят не консервативные туфельки, а стильные босоножки на длинных ремешках.

Детали, которые разнообразят летний образ 2020 Pinterest

Бандана

Именно так в начале 2000-х “разбавляли” свои образы практически все звезды во главе с Шакирой и Дженнифер Лопес. Летом 2020 вспоминайте фэшн-приемы культуры “ар-н-би”, чтобы выглядеть стильно и актуально. С помощью трендовой банданы вы сразу поднимете ваш образ на несколько ступеней выше, а сами будет ощущать себя прочно на земле самых модных.

Детали, которые разнообразят летний образ 2020 Pinterest

Массивные украшения

Яркие, броские, гигантские - летом 2020 вы смело можете комбинировать в одном луке украшения из разных металлов и даже в любых стилях. Белая футболка будет выглядеть куда интереснее, если вы дополните ее массивным колье или даже полноценным гарнитуром. Необычные ювелирные изделия заслуживают появляться в вашей жизни как можно чаще, а не только ждать удобного торжественного случая.

Детали, которые разнообразят летний образ 2020 Pinterest

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Красная помада

Если вы принципиально уверенны, что красная помада вам не к лицу, то это означает, что вы еще не нашли именно ваш оттенок. Не существует такой женщины, которой не подходил бы столь универсальный колор - это ключевое и не подлежащее обсуждению правило. Летом 2020 смело используйте этот акцент, чтобы сделать ваш лук более замысловатым и интересным.

Детали, которые разнообразят летний образ 2020 Pinterest

От чего-то многим женщинам кажется, что выглядеть актуально и красиво подвластно только тем, кто располагает безлимитными счетами в банках. На деле оказывается, что чувство стиля нельзя приобрести как модные кроссовки или кружевной корсет. Легендарная колумнист и экс-редактор Vogue International Сьюзи Менкес утверждала, что если мода становится общедоступной, то она перестает быть модой. Подобные мнения канули в лету, а вместе с ним и власть “старой гвардии” в фэшн-индустрии. В 2020 году любая женщина с головой на плечах и подпиской на глянцевые журналы онлайн может выглядеть ничуть не хуже, чем самые стильные девушки планеты Земля. Нынешним летом предлагаем использовать простые, но невероятно действенные фэшн-секреты, которые смогут как по мановению волшебной палочки превратить образ офисного планктона в достойный сериала “Политик” лук, а обычный летний сарафан - в творение ведущих стилистов мира.

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